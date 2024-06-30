Лукашенко поздравил юношей и девушек Беларуси с Днём молодёжи и студенчества

Праздник творчества и вдохновения, энергии и задора, познания и самоутверждения, любви и романтики. В Беларуси отмечают День молодежи и студенчества. Юношей и девушек страны поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этот яркий и светлый праздник олицетворяет мечты о больших свершениях. Именно в молодости определяется наш путь. Выбор профессии, создание семьи, рождение детей – важнейшие события, закладывающие фундамент успешной жизни. Цените каждое мгновение, наполняйте каждый день событиями и достижениями, оправдывайте звание самой активной и целеустремленной части общества. Ваши энергия, оптимизм, искренность, желание трудиться во благо Родины служат залогом развития и процветания Беларуси. Стремительно меняющийся мир ждет от молодых людей решительных шагов и поступков. Претворяйте в жизнь самые смелые идеи и замыслы. Будьте достойны своих великих предков. Приумножайте богатства родной земли, укрепляйте народное единство, сохраняйте историческую память и национальные традиции. Пусть каждый найдет свое призвание и достойно проявит себя на выбранном пути.