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Лукашенко поздравил юношей и девушек Беларуси с Днём молодёжи и студенчества

30 июня 2024 07:44
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Праздник творчества и вдохновения, энергии и задора, познания и самоутверждения, любви и романтики. В Беларуси отмечают День молодежи и студенчества. Юношей и девушек страны поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил юношей и девушек Беларуси с Днём молодёжи и студенчества-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Этот яркий и светлый праздник олицетворяет мечты о больших свершениях. Именно в молодости определяется наш путь. Выбор профессии, создание семьи, рождение детей – важнейшие события, закладывающие фундамент успешной жизни. Цените каждое мгновение, наполняйте каждый день событиями и достижениями, оправдывайте звание самой активной и целеустремленной части общества. Ваши энергия, оптимизм, искренность, желание трудиться во благо Родины служат залогом развития и процветания Беларуси. Стремительно меняющийся мир ждет от молодых людей решительных шагов и поступков. Претворяйте в жизнь самые смелые идеи и замыслы. Будьте достойны своих великих предков. Приумножайте богатства родной земли, укрепляйте народное единство, сохраняйте историческую память и национальные традиции. Пусть каждый найдет свое призвание и достойно проявит себя на выбранном пути.

# общество

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