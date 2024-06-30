Шевцов рассказал о шокирующих случаях из практики врача: ты сделал всё, но не смог спасти

Дмитрий Шевцов, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

Да разных случаев было очень много. Когда ты видишь глаза родителей, когда ребенок у тебя лежит, и ты не знаешь: он доживет до утра или не доживет, настолько тяжелое его состояние – и всем отделением борешься за его жизнь. И я понимаю, что испытывают родители. А потом, когда ты говоришь, что с вашим ребенком все будет хорошо, когда уже там кризис миновал, ты уже понимаешь – дело времени. Радость в глазах – это, конечно, изумительная вещь. Были и неудачные случаи, которые намного сильнее бьют по психике в том числе, по психологии, потому что ты приходишь домой, ты засыпаешь с мыслью, как это, что… И потом ты понимаешь, что ты сделал все, а, к сожалению, не смог спасти человеческую жизнь, особенно если это ребенок. Это очень тяжело. Вот для врача, поверьте, это очень тяжело.