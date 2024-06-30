Шевцов о поездках на Донбасс: это безумие, в котором заложниками являются простые люди

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Дмитрий Шевцов.

Александр Осенко: Тогда была на самом деле истинная гуманитарная миссия Красного Креста. Наши коллеги это все снимали, мы это все показывали нашим зрителям по телевизору – в сети Интернет можно все найти.

Дмитрий Шевцов, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста: Когда белорусский Красный Крест исключили и приостановили членство в Международной Федерации Красного Креста, конечно, это серьезные санкции. Хотя один из основополагающих принципов вообще движения Красного Креста – это нейтральность.

Дмитрий Шевцов:

Я вам больше скажу. Мы были вынуждены поехать с Алексеем Константиновичем Талаем на Донбасс, потому что стали глупейшие претензии предъявлять о том, что Республика Беларусь ворует детей. Что дети, которые приезжают к нам на оздоровление, домой не возвращаются, исчезают. Мы понимаем, что если это пропустить и об этом будут постоянно транслировать недружественные нам СМИ, то это останется в мозгах у людей. Поэтому было принято решение, что мы возьмем съемочную группу и, безусловно, каждого ребенка снимем на камеру, покажем, что он находится у себя дома.

Александр Осенко:

Фонд Алексея Талая. Вы поехали, видели этих детей, вы там общались, вы видели ту обстановку, что там происходит и чего нам удается избежать.

Дмитрий Шевцов:

Это безумие, в котором заложниками являются простые люди. В Донбассе мы были на «Аллее ангелов». Очень тяжелое зрелище. И когда ты смотришь год рождения ребенка, там 2015-й, 2017-й, ты понимаешь, что этот ребенок родился во время войны. И он другой жизни не видел.

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