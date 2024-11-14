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Санаторий «Ружанский» готовит уникальную программу на Новогоднюю ночь! Как будут развлекать и сколько это стоит?

14 ноября 2024 12:53
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Каким должен быть Новый год? Конечно же, незабываемым. А мы знаем, где его нужно встретить. В санатории «Ружанский»! В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь не Дед Мороз и Снегурочка, но тоже немножко волшебники. Владимир Иванович Карпечкин, директор санатория «Ружанский», и Екатерина Нашилова, начальник управления реализации и по совместительству Снегурочка санатория.

Юрий Царев, ведущий:
Близится Новый год, и, конечно же, санаторий «Ружанский» уже распахнул свои двери. Давайте немножко расскажем, что вы будете предлагать.

Об открытии домика-музея белорусской Снегурочки

Санаторий «Ружанский» готовит уникальную программу на Новогоднюю ночь! Как будут развлекать и сколько это стоит?-2

Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Да, действительно, новогодняя тема – это тема «Ружанского», курорт «Ружа Хутар» еще иначе называют наш санаторий. Мы действительно ориентированы очень сильно на новогоднюю тематику. Все знают, что родина белорусского Деда Мороза – это Беловежская пуща. Но никто не знает, что «Ружа Хутар» – родина белорусской Снегурочки. Это нас обязывает проводить очень активную новогоднюю тематику. То есть санаторий уже потихонечку начинает погружаться в атмосферу новогодних праздников. Санаторий преображается полностью, загорается красивыми огнями. Более 200 елок у нас, соответствующая программа, новогодняя тематика.

Санаторий «Ружанский» готовит уникальную программу на Новогоднюю ночь! Как будут развлекать и сколько это стоит?-4

Владимир Карпечкин:
Мы в этом году проделали очень серьезную работу популяризации Нового года у себя на предприятии. У нас появилась, я хочу подчеркнуть, первая в Беларуси скульптура, олицетворяющая нашу белорусскую Снегурочку. Тем, кто хочет увидеть скульптуру вживую. Живая Снегурочка тоже есть. Появилась эта скульптура. Также у нас открытие в декабре домика-музея белорусской Снегурочки. То есть это тот домик, где она родилась, жила. Она и сегодня там появляется.

Юрий Царев:
Там должно быть очень холодно, чтобы Снегурочка не растаяла.

Владимир Карпечкин:
Да-да. Новогодняя погода царит в этом домике. Очень красиво. И есть комната, где могут наши детки приехать, написать письмо нашей белорусской Снегурочке. Есть трон Снегурочки, где она ведет прием иногда. И есть комната, где она отдыхает. И еще ряд сопутствующих локаций. Поэтому кому интересна тема – пожалуйста, ждем в преддверии Нового года к себе в санаторий.

Юрий Царев:
Екатерина, легка ли миссия быть белорусской Снегурочкой, тем более сразу же в том месте, где определено, что она появилась на свет в нашем народном эпосе?

Санаторий «Ружанский» готовит уникальную программу на Новогоднюю ночь! Как будут развлекать и сколько это стоит?-6

Екатерина Нашилова, начальник управления реализации ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Да, в принципе, это очень интересно, легко. Ты встречаешь деток, ты видишь их улыбки, видишь этот задор, и ты где-то сама понимаешь, что ты в детстве, ты в сказке. Уже сейчас, хотя до Нового года у нас еще достаточно времени.

Юрий Царев:
Знаем, что в «Ружанском» шикарная инфраструктура, что касается медицинских услуг, но, Владимир Иванович, давайте еще раз перечислим.

Какие медицинские услуги могут оказать на базе санатория?

Санаторий «Ружанский» готовит уникальную программу на Новогоднюю ночь! Как будут развлекать и сколько это стоит?-8

Владимир Карпечкин:
Мы сделали сказку былью, но мы не забываем основное предназначение нашего предприятия. Безусловно, возможности «Ружанского» становятся все больше год от года. У нас шикарные диагностические возможности. По сути дела, обследоваться в «Ружанском» можно, как практически в любом медицинском центре. То есть все виды лабораторной диагностики, функциональная диагностика, ультразвуковая диагностика. Работают врачи узких профилей – эндокринолог, кардиолог, невролог. У нас даже есть такая программа – обследование в несколько дней. То есть, если люди приезжают к нам недообследованными, то мы на своей базе имеем возможность оперативно это сделать, чтобы правильно потом в дальнейшем подобрать лечение, скомпоновать, подобрать под каждого клиента индивидуальную программу, чтобы человек наиболее эффективно провел свой период оздоровления и лечения в нашем санатории.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Мы знаем, что еще есть у вас прекрасная СПА-программа, не только для души и тела, но и для повышения и укрепления иммунитета. Расскажите об этом, пожалуйста.

9 бассейнов, 12 саун! О СПА-зоне санатория «Ружанский»

Санаторий «Ружанский» готовит уникальную программу на Новогоднюю ночь! Как будут развлекать и сколько это стоит?-10

Владимир Карпечкин:
Что касается СПА-программы, то «Ружанский» в уходящем году побил все рекорды. В республике аналогов больше нет. Количество бассейнов достигло девяти! Девять бассейнов.

Юрий Царев:
Это прямо посреди пущи, на минуточку…

Владимир Карпечкин:
Четыре из них находятся прямо посреди пущи, под открытым небом. Три бассейна будут работать в сезонном графике, то есть с мая по октябрь. А один уличный бассейн – круглогодичный. Помимо всего этого, еще у нас есть 12 саун и бань. Имеется тренажерный зал площадью более 500 квадратных метров. Имеются два массажных салона в этом СПА-комплексе. Имеется янтарная комната, очень интересное приложение. Отдельно хочется сказать про минеральную воду ружанскую. Вот она тоже очень полезна не только людям с какой-то патологией, но и здоровым, поскольку придает заряд бодрости, жизненных сил, в том числе укрепляя иммунитет.

Александр Меженный, ведущий:
А что касается питания? Мне интересно, учтены ли пожелания всех категорий граждан, в частности вегетарианцев или веганов?

А что по питанию? Могут ли организовать индивидуальное меню?

Санаторий «Ружанский» готовит уникальную программу на Новогоднюю ночь! Как будут развлекать и сколько это стоит?-12

Владимир Карпечкин:
Безусловно, да. Вообще наше предприятие очень клиентоориентированное, мы подстраиваемся буквально под каждого человека. У нас на самом деле принцип организации питания такой и получается. Есть всеми горячо любимый шведский стол. Пожалуйста – пятиразовое питание на шведском столе. Есть, однако, такие люди, которые все-таки хотят индивидуальный подход, чтобы было заказное меню, диетическое меню. Да, пожалуйста, человек, приезжая к нам, может купить соответствующую путевку, где будет организовано питание по индивидуальной схеме. Это то, что мы с вами говорим про лечебное питание.

Но есть не совсем лечебное питание. У нас есть замечательное кафе ресторанного типа на территории санатория «Панства хмелю», где наши гости могут побаловать себя. Это кафе – точка притяжения культурно-развлекательных всевозможных мероприятий. Там находится замечательный дискозал «Бессонница». Это то место, где люди отдыхают, хотят потусить, отдохнуть и, конечно, вкусно покушать.

Ольга Бурлакова:
Нельзя не задать вопрос про самую волшебную ночь в году. Что будет ожидать ваших посетителей с 31-е на 1-е?

Какую программу готовят в ночь с 31 декабря на 1 января?

Санаторий «Ружанский» готовит уникальную программу на Новогоднюю ночь! Как будут развлекать и сколько это стоит?-14

Владимир Карпечкин:
Приезжают наши знаменитые белорусские артисты. Особенно у нас любит Новый год уже на протяжении пяти лет Александр Антонович Солодуха – это наш постоянный спутник новогоднего голубого огонька. Конечно, помимо него, будет много различных фокусников, других артистов. Ну и, конечно, кто хочет погрузиться в атмосферу настоящей новогодней сказки, такая возможность есть на нашем предприятии.

Юрий Царев:
Наверняка всех интересует вопрос цены. Потому что понятно, условия шикарные. Но сколько это стоит? Может, это недоступно по цене?

Екатерина Нашилова:
Наш санаторий ориентирован на каждого гостя. То есть каждый человек может позволить себе приехать к нам на отдых. Санаторий «Ружанский» проводит социально ориентированную ценовую политику. То есть отдых людей у нас сопоставим с затратами на повседневную жизнь. Где-то от 80 рублей в сутки начинается диапазон. Но в эту стоимость заложено не только проживание, у нас заложено и питание, и посещение культурно-массовых мероприятий, и посещение огромного СПА-комплекса, дополнительные услуги – все включено в эту стоимость.

Как приобретать путевки?

Санаторий «Ружанский» готовит уникальную программу на Новогоднюю ночь! Как будут развлекать и сколько это стоит?-16

Ольга Бурлакова:
Как и где приобретать путевки? И вообще, какой диапазон дней отдыха? Можно ли приехать просто на выходные? Можно ли большой семьей? Насколько маленькие дети могут быть в семье, чтобы всем было комфортно? Можно ли с животными к вам приехать?

Екатерина Нашилова:
Можно забронировать на сайте sanruzh.bу, можно забронировать по контактным телефонам А1 либо МТС 744-02-03. И, конечно же, наши специалисты свяжутся с вами, они работают ежедневно, без выходных.

К нам приезжают также семьи с детьми. У нас очень хорошая программа для детей, очень много инфраструктуры для детей. То есть у нас есть и аниматоры, у нас и караоке, и живой вокал, и танцы, и песни. Помимо этого, мы приглашаем наших белорусских артистов на праздничные концерты. К нам приезжают семьи с животными. У нас на территории санатория, помимо пяти жилых корпусов, которые все соединены переходами, есть отдельно стоящие домики-коттеджи. Туда люди приезжают с животными – за дополнительную плату можно не оставлять своего любимого питомца дома и приезжать с удовольствием всей большой семьей.

Юрий Царев:
Давайте тогда скажем, как добраться. Я так понимаю, что некоторые уже наверняка прямо на чемоданах находятся.

Как добраться до санатория «Ружанский»?

Санаторий «Ружанский» готовит уникальную программу на Новогоднюю ночь! Как будут развлекать и сколько это стоит?-18

Екатерина Нашилова:
Санаторий «Ружанский» находится в очень хорошей транспортной логистике. Рядом с нами расположена трасса М1 Москва-Брест. И наши гости могут добраться до любого города, где есть железная дорога. Рядом с нами находятся Слоним, Ивацевичи и Барановичи. Но, помимо этого, есть уникальная возможность у наших гостей забронировать трансфер. То есть мы забираем наших гостей с любой точки, даже вплоть до дома. Возле подъезда мы их забираем и отвозим прямо в санаторий, заносим вещи в номер.

Юрий Царев:
Идеальные условия для очень хорошего отдыха, для времяпрепровождения и с друзьями, и с семьей, и на Новый год.

Ольга Бурлакова:
Санаторно-курортное лечение выступает достойной альтернативой походов к врачу и приятной альтернативой. А уж про счастливые эмоции вы сами все знаете.

*На правах рекламы.

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