Санаторий «Ружанский» готовит уникальную программу на Новогоднюю ночь! Как будут развлекать и сколько это стоит?

Каким должен быть Новый год? Конечно же, незабываемым. А мы знаем, где его нужно встретить. В санатории «Ружанский»! В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь не Дед Мороз и Снегурочка, но тоже немножко волшебники. Владимир Иванович Карпечкин, директор санатория «Ружанский», и Екатерина Нашилова, начальник управления реализации и по совместительству Снегурочка санатория. Юрий Царев, ведущий:

Близится Новый год, и, конечно же, санаторий «Ружанский» уже распахнул свои двери. Давайте немножко расскажем, что вы будете предлагать. Об открытии домика-музея белорусской Снегурочки

Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Да, действительно, новогодняя тема – это тема «Ружанского», курорт «Ружа Хутар» еще иначе называют наш санаторий. Мы действительно ориентированы очень сильно на новогоднюю тематику. Все знают, что родина белорусского Деда Мороза – это Беловежская пуща. Но никто не знает, что «Ружа Хутар» – родина белорусской Снегурочки. Это нас обязывает проводить очень активную новогоднюю тематику. То есть санаторий уже потихонечку начинает погружаться в атмосферу новогодних праздников. Санаторий преображается полностью, загорается красивыми огнями. Более 200 елок у нас, соответствующая программа, новогодняя тематика.

Владимир Карпечкин:

Мы в этом году проделали очень серьезную работу популяризации Нового года у себя на предприятии. У нас появилась, я хочу подчеркнуть, первая в Беларуси скульптура, олицетворяющая нашу белорусскую Снегурочку. Тем, кто хочет увидеть скульптуру вживую. Живая Снегурочка тоже есть. Появилась эта скульптура. Также у нас открытие в декабре домика-музея белорусской Снегурочки. То есть это тот домик, где она родилась, жила. Она и сегодня там появляется. Юрий Царев:

Там должно быть очень холодно, чтобы Снегурочка не растаяла. Владимир Карпечкин:

Да-да. Новогодняя погода царит в этом домике. Очень красиво. И есть комната, где могут наши детки приехать, написать письмо нашей белорусской Снегурочке. Есть трон Снегурочки, где она ведет прием иногда. И есть комната, где она отдыхает. И еще ряд сопутствующих локаций. Поэтому кому интересна тема – пожалуйста, ждем в преддверии Нового года к себе в санаторий. Юрий Царев:

Екатерина, легка ли миссия быть белорусской Снегурочкой, тем более сразу же в том месте, где определено, что она появилась на свет в нашем народном эпосе?

Екатерина Нашилова, начальник управления реализации ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Да, в принципе, это очень интересно, легко. Ты встречаешь деток, ты видишь их улыбки, видишь этот задор, и ты где-то сама понимаешь, что ты в детстве, ты в сказке. Уже сейчас, хотя до Нового года у нас еще достаточно времени. Юрий Царев:

Знаем, что в «Ружанском» шикарная инфраструктура, что касается медицинских услуг, но, Владимир Иванович, давайте еще раз перечислим. Какие медицинские услуги могут оказать на базе санатория?

Владимир Карпечкин:

Мы сделали сказку былью, но мы не забываем основное предназначение нашего предприятия. Безусловно, возможности «Ружанского» становятся все больше год от года. У нас шикарные диагностические возможности. По сути дела, обследоваться в «Ружанском» можно, как практически в любом медицинском центре. То есть все виды лабораторной диагностики, функциональная диагностика, ультразвуковая диагностика. Работают врачи узких профилей – эндокринолог, кардиолог, невролог. У нас даже есть такая программа – обследование в несколько дней. То есть, если люди приезжают к нам недообследованными, то мы на своей базе имеем возможность оперативно это сделать, чтобы правильно потом в дальнейшем подобрать лечение, скомпоновать, подобрать под каждого клиента индивидуальную программу, чтобы человек наиболее эффективно провел свой период оздоровления и лечения в нашем санатории. Ольга Бурлакова, ведущая:

Мы знаем, что еще есть у вас прекрасная СПА-программа, не только для души и тела, но и для повышения и укрепления иммунитета. Расскажите об этом, пожалуйста. 9 бассейнов, 12 саун! О СПА-зоне санатория «Ружанский»

Владимир Карпечкин:

Что касается СПА-программы, то «Ружанский» в уходящем году побил все рекорды. В республике аналогов больше нет. Количество бассейнов достигло девяти! Девять бассейнов. Юрий Царев:

Это прямо посреди пущи, на минуточку… Владимир Карпечкин:

Четыре из них находятся прямо посреди пущи, под открытым небом. Три бассейна будут работать в сезонном графике, то есть с мая по октябрь. А один уличный бассейн – круглогодичный. Помимо всего этого, еще у нас есть 12 саун и бань. Имеется тренажерный зал площадью более 500 квадратных метров. Имеются два массажных салона в этом СПА-комплексе. Имеется янтарная комната, очень интересное приложение. Отдельно хочется сказать про минеральную воду ружанскую. Вот она тоже очень полезна не только людям с какой-то патологией, но и здоровым, поскольку придает заряд бодрости, жизненных сил, в том числе укрепляя иммунитет. Александр Меженный, ведущий:

А что касается питания? Мне интересно, учтены ли пожелания всех категорий граждан, в частности вегетарианцев или веганов? А что по питанию? Могут ли организовать индивидуальное меню?

Владимир Карпечкин:

Безусловно, да. Вообще наше предприятие очень клиентоориентированное, мы подстраиваемся буквально под каждого человека. У нас на самом деле принцип организации питания такой и получается. Есть всеми горячо любимый шведский стол. Пожалуйста – пятиразовое питание на шведском столе. Есть, однако, такие люди, которые все-таки хотят индивидуальный подход, чтобы было заказное меню, диетическое меню. Да, пожалуйста, человек, приезжая к нам, может купить соответствующую путевку, где будет организовано питание по индивидуальной схеме. Это то, что мы с вами говорим про лечебное питание. Но есть не совсем лечебное питание. У нас есть замечательное кафе ресторанного типа на территории санатория «Панства хмелю», где наши гости могут побаловать себя. Это кафе – точка притяжения культурно-развлекательных всевозможных мероприятий. Там находится замечательный дискозал «Бессонница». Это то место, где люди отдыхают, хотят потусить, отдохнуть и, конечно, вкусно покушать. Ольга Бурлакова:

Нельзя не задать вопрос про самую волшебную ночь в году. Что будет ожидать ваших посетителей с 31-е на 1-е? Какую программу готовят в ночь с 31 декабря на 1 января?

Владимир Карпечкин:

Приезжают наши знаменитые белорусские артисты. Особенно у нас любит Новый год уже на протяжении пяти лет Александр Антонович Солодуха – это наш постоянный спутник новогоднего голубого огонька. Конечно, помимо него, будет много различных фокусников, других артистов. Ну и, конечно, кто хочет погрузиться в атмосферу настоящей новогодней сказки, такая возможность есть на нашем предприятии. Юрий Царев:

Наверняка всех интересует вопрос цены. Потому что понятно, условия шикарные. Но сколько это стоит? Может, это недоступно по цене? Екатерина Нашилова:

Наш санаторий ориентирован на каждого гостя. То есть каждый человек может позволить себе приехать к нам на отдых. Санаторий «Ружанский» проводит социально ориентированную ценовую политику. То есть отдых людей у нас сопоставим с затратами на повседневную жизнь. Где-то от 80 рублей в сутки начинается диапазон. Но в эту стоимость заложено не только проживание, у нас заложено и питание, и посещение культурно-массовых мероприятий, и посещение огромного СПА-комплекса, дополнительные услуги – все включено в эту стоимость. Как приобретать путевки?

Ольга Бурлакова:

Как и где приобретать путевки? И вообще, какой диапазон дней отдыха? Можно ли приехать просто на выходные? Можно ли большой семьей? Насколько маленькие дети могут быть в семье, чтобы всем было комфортно? Можно ли с животными к вам приехать? Екатерина Нашилова:

Можно забронировать на сайте sanruzh.bу, можно забронировать по контактным телефонам А1 либо МТС 744-02-03. И, конечно же, наши специалисты свяжутся с вами, они работают ежедневно, без выходных. К нам приезжают также семьи с детьми. У нас очень хорошая программа для детей, очень много инфраструктуры для детей. То есть у нас есть и аниматоры, у нас и караоке, и живой вокал, и танцы, и песни. Помимо этого, мы приглашаем наших белорусских артистов на праздничные концерты. К нам приезжают семьи с животными. У нас на территории санатория, помимо пяти жилых корпусов, которые все соединены переходами, есть отдельно стоящие домики-коттеджи. Туда люди приезжают с животными – за дополнительную плату можно не оставлять своего любимого питомца дома и приезжать с удовольствием всей большой семьей. Юрий Царев:

Давайте тогда скажем, как добраться. Я так понимаю, что некоторые уже наверняка прямо на чемоданах находятся. Как добраться до санатория «Ружанский»?