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Новости по тегу #Отдых

Обустроили колодец, добавили качели и зону барбекю! В Логойске преобразили родник
04 сентября 2026 07:35

Обустроили колодец, добавили качели и зону барбекю! В Логойске преобразили родник

Летний праздник #HapaчFEST проходит в Мяделе
01 августа 2026 12:19

Летний праздник #HapaчFEST проходит в Мяделе

В Беларусь возвращается жара – напоминаем о правилах безопасного отдыха на воде
29 июля 2026 17:07

В Беларусь возвращается жара – напоминаем о правилах безопасного отдыха на воде

Выше только любовь – побывали на лучших смотровых площадках Минска
22 июля 2026 14:31

Выше только любовь – побывали на лучших смотровых площадках Минска

9 зон отдыха обустроили в Минске ко Дню Независимости
18 июля 2026 18:00

9 зон отдыха обустроили в Минске ко Дню Независимости

Новый прогулочный катамаран запустили для туристов в Мядельском крае
13 июля 2026 07:50

Новый прогулочный катамаран запустили для туристов в Мядельском крае

Песчаный пляж и множество развлечений – показываем новую локацию на берегу Минского моря
07 июля 2026 11:53

Песчаный пляж и множество развлечений – показываем новую локацию на берегу Минского моря

Водный отдых в столице. Какие правила безопасности нужно соблюдать при катании на катамаране?
04 июля 2026 14:11

Водный отдых в столице. Какие правила безопасности нужно соблюдать при катании на катамаране?

Санэпидслужбы проверили белорусские пляжи и зоны отдыха – какие нарушения выявлены
02 июля 2026 17:57

Санэпидслужбы проверили белорусские пляжи и зоны отдыха – какие нарушения выявлены

Где в Минске найти уютные зоны для пикника? Рассказываем о топовых локациях
15 июня 2026 14:00

Где в Минске найти уютные зоны для пикника? Рассказываем о топовых локациях

«Планируем оздоровить 3625 детей» – о летних лагерях Дзержинского района поговорили с экспертом
10 июня 2026 11:31

«Планируем оздоровить 3625 детей» – о летних лагерях Дзержинского района поговорили с экспертом

Для лучших пионеров Миской области – рассказываем о профильном оздоровительном лагере «Лидер»
10 июня 2026 11:29

Для лучших пионеров Миской области – рассказываем о профильном оздоровительном лагере «Лидер»