Новости по тегу #Отдых

В планах – оборудовать спортивную зону с турником и брусьями, создать детскую площадку с горкой и песочницей, а также посадить кувшинки в водоеме.
Жемчужина озерного края встречает гостей!
Только за минувшие выходные в стране спасли шесть человек.
Днем вы можете рассмотреть все достопримечательности. Можно подняться в вечернее время и посмотреть на панораму огней большого города.
Провести интересно время можно, не выезжая за пределы города.
Судно вмещает до 12 пассажиров и оборудовано закрытой каютой и открытой палубой – так прогулка будет комфортной при любой погоде.
Позагорать летним жарким днем теперь можно на новой столичной локации на берегу Минского моря. Здесь раскинулся настоящий оазис для тех, кто соскучился по отпуску, но пока остается в городе.
Лето в самом разгаре, и лучшая идея для жаркого дня – это отдых у воды. Пожалуй, самый доступный способ устроить себе мини-путешествие – покататься на катамаране.
Проверяли состояние песка, работу туалетов и раздевалок, а также содержание прибрежных территорий
Обустроенные площадки столичных водохранилищ – одни из самых любимых локаций для минчан в жаркий сезон.
Планируется работа семи стационарных воспитательно-оздоровительных и одного спортивно-оздоровительного лагеря, 48 лагерей дневных. Также будут действовать пять палаточных лагерей.
Изюминка этой смены в том, что в «Дружбе» впервые стартовал областной профильный оздоровительный лагерь «Лидер». Тренинги, спортивные состязания и различные творческие конкурсы – каждый день ребята учатся чему-то новому.
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