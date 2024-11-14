Головченко: товарооборот между Беларусью и Казахстаном превысил 1 млрд долларов

С официальным визитом в Беларусь прибыл премьер-министр Казахстана. Роман Головченко и Олжас Бектенов встретились за столом переговоров сначала тет-а-тет, после ключевые вопросы межгосударственного взаимодействия продолжили обсуждать в расширенном составе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На повестке дня – перспективы развития торгово-экономической сферы, а также реализация совместных проектов. Беларусь и Казахстан связывают прочные дружеские отношения. Мы сотрудничаем по всем направлениям. Казахстан входит в топ-10 основных торговых партнеров Беларуси и является вторым среди стран СНГ. С 2021 года взаимный товарооборот превысил отметку в миллиард долларов. Однако в 2023 году показатель снизился в силу ряда объективных причин. Как отметил Роман Головченко, наша основная задача – обеспечить восстановление положительной динамики.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Тесное сотрудничество на уровне отраслей, регионов, предприятий и организаций поддерживается не только в торгово-экономической, но и в культурно-гуманитарной сфере: науке, образовании, спорте, туризме. На сегодняшний день у нас не осталось сфер, которые бы не были охвачены взаимодействием, и это тоже серьезное достижение. Но, безусловно, важнейшей составляющей белорусско-казахстанских отношений является торгово-экономическое сотрудничество. Эта сфера требует неустанного внимания и постоянной координации со стороны правительств, в том числе в рамках межправительственной комиссии, которую у нас возглавляют первые вице-премьеры наших стран.

По итогам визита Беларусь и Казахстан подпишут весомый пакет документов. Они позволят дополнить пул совместных проектов двух стран и наладить еще более тесные связи.