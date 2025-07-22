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Новости по тегу #Екатерина Нашилова

Индивидуальный подход – чем санаторий «Ружанский» готов порадовать гостей, объяснила эксперт
22 июля 2025 11:40

Индивидуальный подход – чем санаторий «Ружанский» готов порадовать гостей, объяснила эксперт

Санаторий «Ружанский» готовит уникальную программу на Новогоднюю ночь! Как будут развлекать и сколько это стоит?
14 ноября 2024 12:53

Санаторий «Ружанский» готовит уникальную программу на Новогоднюю ночь! Как будут развлекать и сколько это стоит?

СПА-процедуры, лечение, развлечения. Директор санатория «Ружанский» о плюсах отдыха в Беларуси
06 апреля 2022 11:41

СПА-процедуры, лечение, развлечения. Директор санатория «Ружанский» о плюсах отдыха в Беларуси