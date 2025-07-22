Новости по тегу #Екатерина Нашилова

В этом сезоне санаторий «Ружанский» прошел глобальную модернизацию пяти основных аспектов. Сейчас это не просто классический санаторий, а огромная медицинская база. Мы выступаем как курортно-реабилитационный центр, классический санаторий и СПА-центр, с обновленной в 2025 году аквазоной.
Близится Новый год, и, конечно же, санаторий «Ружанский» уже готовится к самой волшебной ночи!
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