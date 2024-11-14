Хоккейное «Динамо-Минск» презентовало первый брендированный самолёт

Самолет раскрашен в цветовую гамму любимой команды тысяч болельщиков, также нанесено название самого клуба. На фюзеляже – стилизованный национальный орнамент и изображение хоккейного зубра. Команда прибыла в национальный аэропорт, где состоялась торжественная презентация брендированного самолета.

Егор Вельмакин, вратарь ХК «Динамо-Минск»:

Большая ответственность. Надо, чтобы выезд этот ассоциировался только с успехом для нашей команды. Для нас это приятная ассоциация, что наша команда выходит с зубром, таким мощным и величественным животным. Для нас это большая честь. Большому кораблю – больше плавание. И, как говорится, высокий полет.

Хоккеисты проводят около 120 часов в самолетах за год, и теперь у них есть своя визитная карточка в небе. После презентации наши ребята отправятся на очередной матч КХЛ, который состоится в Москве против «Витязя». Отметим, что самолет с зубром будет обслуживать и рядовые регулярные пассажирские, и чартерные рейсы.