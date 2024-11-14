Законопроект по вопросам госрегистрации недвижимого имущества принят во втором чтении

Белорусское общество за последние годы заметно повзрослело в политическом отношении. Это отметил Игорь Сергеенко на заседании второй сессии Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня большинство граждан четко понимают, что судьбу своей страны может решать только народ, а задача народных избранников – держать руку на пульсе общественно-политической жизни и слышать запрос людей. На этих подходах и строится работа депутатского корпуса.

Сегодня, 14 ноября, на заседании парламентарии приняли во втором чтении проект закона по вопросам госрегистрации недвижимого имущества. Одно из важных новшеств – продление до 1 января 2028 года так называемой земельной амнистии. Так люди смогут узаконить свои права на землю, если они ранее использовали ее неправильно. При подготовке законопроекта была проведена огромная работа, пожелания белорусов приняли во внимание.

Иван Маркевич, председатель Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Того времени, тех сроков, которые были определены, их недостаточно. И сегодня загружены, перегружены землестроительные службы, и они просто-напросто не успевают с тем потоком документов и заявлений, с которыми наши граждане обращаются. В новом законе очень хорошо будет отражена экстерриториальность принятия решений нотариусом. И хочу сказать, что все другие действия, которые будут совершаться, будут направлены на защиту собственности наших граждан.

Также депутаты приняли во втором чтении законопроект «Об изменении кодексов по вопросам образования». Среди новшеств – решен вопрос по подвозу обучающихся в крупных населенных пунктах. Теперь к местам образовательных, спортивных и культурно-массовых мероприятий детей будут доставлять бесплатно. Кроме того, народные избранники поддержали присоединение Беларуси к уставу Международной организации гражданской обороны.