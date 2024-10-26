Самый народный фестиваль Беларуси – как прошёл «Марафон единства» в Жлобине?

Общественно-культурную акцию «Марафон единства» уже смело можно назвать самой народной. Она призвана объединять людей, дарить прекрасное настроение, знакомить с интересными людьми и расширять кругозор. Праздник гостит в каждом городе по два дня. Но за это время оставляет незабываемые эмоции и уникальные арт-объекты. Сегодня, 26 октября, Жлобин наполнился звуками музыки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Концерт «Время выбрало нас» объединил более 200 артистов. Популярные хиты белорусской эстрады и народные мотивы – на одной сцене сплелись история и современность нашей страны. Праздник, который вдохновляет артистов, впечатляет участников и собирает гостей. О творческих гранях патриотизма – Анастасия Ярощик-Корниенко.

Чтобы все сегодня могли отведать белорусских ароматных драников, повара с утра готовили румяные картофельные блины. Подают их со сметаной, шкварками, икрой. Причем приготовлено угощение по рецептам со всей Беларуси. В Жлобине сделал остановку поезд фуд-траков. Здесь кулинарные традиции представляют пекари со всех регионов страны.

Илья Новиков, повар:

Спрос огромный. Шикарно. Национальное блюдо всем нравится, все довольны. Порций 50-60 стабильно в день драничков уходит наших. А ведь так изобильно было не всегда. Как начинался путь суверенного государства рассказывает выставка Белорусского телеграфного агентства «Беларусь. Взлет».

Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:

Еще одна статья, которая касается непосредственно Гомельской области. Она говорит о том, что единственный комбинат в стране на тот момент, который производил молочку, он находился в Гомельской области. И он производил 1 % от того, что нужно было детям. 1 % молочки. Вот представьте себе, здесь говорится, что у нас было на тот момент 160 тысяч детей, и около 60 тысяч нуждались в этом молочном питании, а его просто не было.