В Лицее МЧС прошла торжественная церемония принятия клятвы первокурсников

Заветные слова в преддверии важнейшего этапа в жизни. В Лицее МЧС прошла торжественная церемония принесения клятвы первокурсниками. В мероприятии принял участие первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Клятву защищать свою страну и ее граждан произнесли 86 лицеистов. Эти юноши прошли тщательную подготовку в течение полутора месяцев, готовясь к ответственному шагу. Разделить радость важного дня приехали их родные и близкие. Впереди у ребят 5 лет учебы. За это время они освоят основные навыки благородной профессии.

Матвей Мичейко, учащийся «Специализированного лицея при Университете гражданской защиты» МЧС Беларуси:

Тут у меня очень много друзей, особенно пятикурсники, которые у нас были на КМБ. Они нам помогали, и первую четверть они все время были с нами. Они нам помогали, помогали ходить строевой, учили нас поворот и отмашку правильную делать.

Галина Алай:

Приехали всей семьей из Ельского района, и прямо до такой степени, все это до сих пор вот такое состояние, которое вот дрожишь, и очень все было здорово. Хотим, чтобы с него вырос генерал, я сказала, мой внучек, хочу видеть тебя с такими красивыми лампасами, как здесь был начальник, и чтобы все у них получилось хорошо.



