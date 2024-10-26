Очередь за хлебом – примета 90-х. Уникальные архивные фото привезли на выставку в Жлобине

Все, кто присоединился к «Марафону единства», могут открыть для себя новые факты, посещая различные выставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все, кто присоединился к «Марафону единства», могут открыть для себя новые факты, посещая различные выставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На железнодорожном вокзале Жлобина размещена экспозиция проекта Белорусского телеграфного агентства «Беларусь. Взлет». На архивных фотографиях реальные истории о становлении суверенной страны.
Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:
Материал был снят фотокорреспондентом, который сейчас работает на этой выставке и «Марафоне единства», Сергеем Холодилиным. Это скорая помощь, которая остановилась в Гомельском районе, потому что на тот момент, около 30 лет назад, в нашей стране для скорых выдавалось всего 10-15 литров бензина на день.
Представьте себе, на какое количество пациентов этого могло хватить? Поэтому корреспондент рассуждает, что они, может, и хотят оказать помощь, но не могут этого сделать. И эти вещи имеют отношение именно к этому региону, чтобы люди понимали, что такое «Беларусь.Взлет» и что такое Беларусь в 30 лет.
Также стартовал городской квест «это все мое родное!». На интеллектуальную дистанцию вышли 36 шесть команд. Чтобы дойти до финиша, участникам предстоит пройти десять станций. Молодежь и трудовые коллективы проверяют свои знания истории, отвечают на вопросы о родном городе, знаменитых земляках, белорусской кухне и традициях.
Как создаются новости и хиты обсуждают на «Знаковой встрече». В центре внимания солистка группы AURA Юлия Быкова и композитор Евгений Олейник. Открыт к общению и обсуждению роли интернета в воспитании детей председатель белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.