Вадим Гигин на «Марафоне единства»: у нас устанавливается межпоколенческий диалог

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Самое главное – это когда ты общаешься непосредственно после самой встречи и когда потом люди не расходятся. Если потом люди подходят, они заинтересованы, значит, тебе удалось установить этот контакт. Сюда, как мы видим, пришли люди неравнодушные, которым эта встреча действительно была интересна. И я вот лично получил огромный заряд энергии. Я увидел, что пришло очень много творческих людей, которые пишут песни, которые хотят петь, они равняются на Евгения Олейника, на Юлия Быкову, они перенимают опыт. Это очень круто, что у нас устанавливается такой диалог, и межпоколенческий даже диалог.