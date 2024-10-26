Вадим Гигин на «Марафоне единства»: у нас устанавливается межпоколенческий диалог
О том, как рождаются музыкальные хиты, 26 октября говорили на «Знаковой встрече» солистка группы Aura Юлия Быкова и композитор Евгений Олейник. Председатель Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин посвятил свое выступление теме создания новостей и роли интернета в воспитании детей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Самое главное – это когда ты общаешься непосредственно после самой встречи и когда потом люди не расходятся. Если потом люди подходят, они заинтересованы, значит, тебе удалось установить этот контакт. Сюда, как мы видим, пришли люди неравнодушные, которым эта встреча действительно была интересна. И я вот лично получил огромный заряд энергии. Я увидел, что пришло очень много творческих людей, которые пишут песни, которые хотят петь, они равняются на Евгения Олейника, на Юлия Быкову, они перенимают опыт. Это очень круто, что у нас устанавливается такой диалог, и межпоколенческий даже диалог.
Евгений Олейник, композитор, заслуженный деятель искусств Беларуси:
Вопросы такие неожиданные были! По поводу того, как стартануть свой собственный проект, где нужно начинать писать песни, как можно отправить песни артистам. Вадиму Францевичу задавали кучу политических вопросов. То есть темы, которые волнуют белорусов, – это темы мирные, темы развития, связанные с непосредственной жизнью каждого человека.