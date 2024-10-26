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Азарёнок: БРИКС – это восстание, в Европе первым флаг этого восстания поднял Александр Лукашенко

26 октября 2024 17:49
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Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики» на СТВ.

Азарёнок: БРИКС – это восстание, в Европе первым флаг этого восстания поднял Александр Лукашенко-2

Григорий Азаренок, СТВ:
Послушайте. Посмотрите. Это заря нового мира. Он рождается в муках и боли. Но он неизбежен. Падет Статуя Свободы. И воздвигнется храм. Храм божественной справедливости.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

 

Азарёнок: БРИКС – это восстание, в Европе первым флаг этого восстания поднял Александр Лукашенко-4

Посмотрите на это действо. Посмотрите, сколько их. Посмотрите, какая мощь. Какие полки собираются. Вот великая Исламская Республика Иран. Ее мощь. Ее стойкий дух. Они выстояли под чудовищными санкциями. И теперь за их оружием стоит очередь. Теократическая держава, ведомая мудрыми аятоллами, – она и сегодня под ударами мировой тьмы. И держится.

Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции, бригадный генерал Алиреза Тангсири, заявил: «Каждому, кто попытается посягнуть на нашу страну или совершит неверный шаг, мы сломаем ноги и выколем глаза». Какой дух, какая дерзость, какая сила. И Батька – рядом.

Лукашенко на полях саммита БРИКС встретился с Президентом Ирана. Подробности.

А вот яркая, искрометная, огненная Венесуэла. Николас Мадуро. О, сколько его свергали. Сколько пытались убить. А стоит Боливарианская республика. Стоит и держит бой. И Батька – рядом.

Азарёнок: БРИКС – это восстание, в Европе первым флаг этого восстания поднял Александр Лукашенко-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Приятно встречаться с друзьями. Радуемся за тебя постоянно, твоему мужеству несгибаемому. Очень благодарны за это мужество, за стойкость. Это нам придает силы и уверенности.

Азарёнок: БРИКС – это восстание, в Европе первым флаг этого восстания поднял Александр Лукашенко-8

Николас Мадуро, Президент Боливарианской Республики Венесуэла:
Эти силы, они взаимны. И мы сейчас открываем новые горизонты. И сейчас у нас значительные планы, которые мы хотим реализовать. На наших встречах всегда присутствует команданте Чавес. Я помню о тех дружеских, теплых отношениях, которые были у вас Президентом Чавесом. И сейчас наш венесуэльский народ испытывает теплые чувства по отношению к Беларуси. Мне очень приятны эти дружеские объятия, которыми я могу обменяться с Президентом Лукашенко.
– Николас, я очень рад, что встретился с тобой сегодня. По телевизору в последние годы только вижу. Ты сказал о победе, о будущей победе. Но если в глобальном плане иметь это ввиду, то да. Что касается твоей победы, то ты не единожды победил там, и мы этому рады. Какие бы мы с тобой не вели переговоры сегодня, завтра и в будущем, с нами всегда будет Уго.

Азарёнок: БРИКС – это восстание, в Европе первым флаг этого восстания поднял Александр Лукашенко-10

Григорий Азаренок:
И где-то здесь, незримо, рядом скала – Северная Корея. Которая выстояла под страшными ударами. Выдержала. И сейчас империи крутятся вокруг нее. Да здравствует товарищ Ким Чен Ын и его блестящая сестра.

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И империи здесь. Российская, восставшая из праха. Тысячелетняя китайская, мирно, тихо, но неумолимо ведомая товарищем Си Цзиньпином к победе. Только не останавливаться. Об этом говорит Батька.

Чего упрекаете? Сколько войн вы развязали? Громкие заявления Лукашенко на саммите БРИКС. Читайте здесь.

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # Григорий Азаренок # Александр Лукашенко # Международная политика # Николас Мадуро

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