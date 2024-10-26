Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Послушайте. Посмотрите. Это заря нового мира. Он рождается в муках и боли. Но он неизбежен. Падет Статуя Свободы. И воздвигнется храм. Храм божественной справедливости. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Посмотрите на это действо. Посмотрите, сколько их. Посмотрите, какая мощь. Какие полки собираются. Вот великая Исламская Республика Иран. Ее мощь. Ее стойкий дух. Они выстояли под чудовищными санкциями. И теперь за их оружием стоит очередь. Теократическая держава, ведомая мудрыми аятоллами, – она и сегодня под ударами мировой тьмы. И держится. Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции, бригадный генерал Алиреза Тангсири, заявил: «Каждому, кто попытается посягнуть на нашу страну или совершит неверный шаг, мы сломаем ноги и выколем глаза». Какой дух, какая дерзость, какая сила. И Батька – рядом. Лукашенко на полях саммита БРИКС встретился с Президентом Ирана. Подробности. А вот яркая, искрометная, огненная Венесуэла. Николас Мадуро. О, сколько его свергали. Сколько пытались убить. А стоит Боливарианская республика. Стоит и держит бой. И Батька – рядом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Приятно встречаться с друзьями. Радуемся за тебя постоянно, твоему мужеству несгибаемому. Очень благодарны за это мужество, за стойкость. Это нам придает силы и уверенности.

Николас Мадуро, Президент Боливарианской Республики Венесуэла:

Эти силы, они взаимны. И мы сейчас открываем новые горизонты. И сейчас у нас значительные планы, которые мы хотим реализовать. На наших встречах всегда присутствует команданте Чавес. Я помню о тех дружеских, теплых отношениях, которые были у вас Президентом Чавесом. И сейчас наш венесуэльский народ испытывает теплые чувства по отношению к Беларуси. Мне очень приятны эти дружеские объятия, которыми я могу обменяться с Президентом Лукашенко.

– Николас, я очень рад, что встретился с тобой сегодня. По телевизору в последние годы только вижу. Ты сказал о победе, о будущей победе. Но если в глобальном плане иметь это ввиду, то да. Что касается твоей победы, то ты не единожды победил там, и мы этому рады. Какие бы мы с тобой не вели переговоры сегодня, завтра и в будущем, с нами всегда будет Уго.