Сергеенко: вся страна откликнулась на призыв нашего Президента к восстановлению леса

Для Беларуси лес и зелень – наша национальная гордость. И только вместе мы можем сделать нашу страну еще лучше и краше. Около 30 тысяч человек, неравнодушных к проблеме возрождения зеленых территорий, по всей стране приняли участие в акции «Дай лесу новае жыцце», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Простые белорусы, представители власти, общественные объединения.

К доброй инициативе присоединились и депутаты. Во главе с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко, вооружившись специальным инвентарем и саженцами, народные избранники отправились в Крупский район – на одну из пострадавших после июльского урагана территорий. Около 3 гектаров Холопеничского лесничества теперь засажены молодыми деревьями – саженцами ели и сосны. Через 7 лет на этом участке вырастет полноценный молодой лес.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Настроение рабочее, настроение боевое. Вся страна откликнулась на призыв нашего Президента. Конечно же, эта работа делает нашу страну еще лучше и краше. 41 % леса – территория Беларуси. Мы знаем, сколько погибло, особенно в Гомельской области – в результате урагана, поэтому лес нужно восстанавливать и идти дальше. Это наши легкие.

Александр Драгун, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:

Откликнулись все – от мала до велика. И все слои населения сегодня выражают готовность. Уже мы сталкиваемся с проблемой, что желающих гораздо больше, чем участков, которые нужно посадить. Безусловно, мы предлагаем им не только садить лес, но и помочь убрать эти участки и собрать где-то ветки, порубочные остатки.