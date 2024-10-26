8-9 ноября акция «Марафона единства» пройдёт в Пинске

Яркое шоу с участием более 200 артистов началось на арене Ледового дворца в Жлобине. Масштабный концерт «Время выбрало нас» стал кульминацией «Марафона единства», который принимает город металлургов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Популярные хиты белорусской эстрады и народные мотивы – на одной сцене сплелись история и современность нашей страны. На протяжении 2 часов профессиональные артисты и начинающие звезды удивят гостей своим творчеством и познакомят с культурным кодом полесского региона.

Андрей Гузель, представитель рабочей группы по организации и проведению «Марафона единства»:

Сегодня в Жлобине у нас премьера песни. Песня называется «Крепче стали». Песня о таких важных и главных посылах про нас, белорусов. Потому что мы идем сквозь тернии и препятствия, сквозь какие-то подножки, сложности и справляемся отлично.