8-9 ноября акция «Марафона единства» пройдёт в Пинске

Яркое шоу с участием более 200 артистов началось на арене Ледового дворца в Жлобине. Масштабный концерт «Время выбрало нас» стал кульминацией «Марафона единства», который принимает город металлургов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яркое шоу с участием более 200 артистов началось на арене Ледового дворца в Жлобине. Масштабный концерт «Время выбрало нас» стал кульминацией «Марафона единства», который принимает город металлургов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Популярные хиты белорусской эстрады и народные мотивы – на одной сцене сплелись история и современность нашей страны. На протяжении 2 часов профессиональные артисты и начинающие звезды удивят гостей своим творчеством и познакомят с культурным кодом полесского региона.
Андрей Гузель, представитель рабочей группы по организации и проведению «Марафона единства»:
Сегодня в Жлобине у нас премьера песни. Песня называется «Крепче стали». Песня о таких важных и главных посылах про нас, белорусов. Потому что мы идем сквозь тернии и препятствия, сквозь какие-то подножки, сложности и справляемся отлично.
Анна Лукашенко, руководитель рабочей группы по подготовке акции «Марафон единства»:
Следующий город – Пинск, 8-9 ноября. Приглашаем всех вас, жителей города Пинска, близлежащих городов посетить мероприятие марафона. Мы планируем также дополнить программу «Марафона» новыми интересными событиями. Могу приоткрыть немного планируемые наши активности. К нам присоединится команда «МАЗ-СПОРТавто». Мы планируем их участие в знаковой встрече и не только.
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