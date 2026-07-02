Сборная Беларуси по пляжному футболу ведет подготовку к суперфиналу Евролиги

До начала суперфинала, где восемь сильнейших дружин Европы вновь определяют лучших, остается чуть больше двух месяцев. Наши парни уже ассоциируются с мировыми лидерами. Это и понятно. Начали подготовку. Николас Альварадо на сбор вызвал 14 футболистов. Задача – просмотреть функционал и обеспечить эмоциональный подъем.

Николас Альварадо, главный тренер национальной команды Беларуси по пляжному футболу:

Мне нравится, когда происходит так, потому как в хорошей атмосфере всегда отрабатываются моменты гораздо лучше, поэтому чем лучше атмосфера, тем более я доволен. А сейчас в такой манере ребята действительно и отрабатывают хорошо свои упражнения и находятся в отличном состоянии духа.

Что касается эмоционального заряда, то тут все игроки – ходячая электростанция. Каждая тренировка завершается импровизированным турниром первых четверок. Противостояние принципиальное. Счет за день до завершения сбора стал равным. Иван Константинов и его дружина в четверг проявили на площадке все свои творческие возможности и таланты. Цифры статистики – 2:2.