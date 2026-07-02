Это создание абсолютно конкурентного продукта – Пархомчик на открытии нового завода в Пинске

В Пинске – экономическая премьера накануне Дня независимости. Здесь 2 июля открыли современное роботизированное производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На предприятии будут выпускать комплектующие для аккумуляторных батарей. Но и это не все. На существующем заводе запустили линии для выпуска новых видов продукции. Модернизация позволила нанять 270 новых сотрудников. Инновации на практике – репортаж Кристины Протосовицкой.

Пример, как эффективно может работать инициатива «Один район – один проект». Предприятие по выпуску пластиковых комплектующих – это еще один шаг к глубокой локализации производства отечественных аккумуляторных батарей. С запуском она достигнет 95%. На этих площадях смогут получать до 3 миллионов комплектов деталей в год. В Пинске запустили серийное производство AGM-аккумуляторов. Основа нового производства – 12 роботизированных систем. Плотность автоматизации здесь в пять раз превышает средний мировой показатель, что полностью соответствует концепции «Индустрии 4.0». На предприятии планируется создать 90 новых рабочих мест, уже приступили к своим обязанностям около 70 специалистов.

Промышленный холдинг с более чем 30-летней историей сегодня самостоятельно закрывает потребности практически во всем: от производства свинца и сплавов, пластиковых компонентов до стартерных, тяговых и стационарных аккумуляторов. Развиваются литий-ионные решения и системы накопления энергии.

Запуск объекта позволит принять на работу 280 человек. Сейчас на пинском предприятии приступили к реализации амбициозной задачи: роботизации производственных мощностей. В планах – установка около 30 комплексов. Роботы будут подавать аккумуляторные батареи сами, исключая нахождение персонала в агрессивной среде. Мировой тренд на цифровизацию и автоматизацию отечественные производители поддерживают, а центр практических решений для этого находится в брестском техническом университете.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

В Брестской области взят курс на автоматизацию, роботизацию. С каждым предприятием постоянно ведется работа. Я думаю, что мы в целом систематизируем, люди начинают понимать. Еще раз говорю, это не мода. Это процесс создания абсолютно конкурентного продукта по отношению к другим мировым производителям.