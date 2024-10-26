«Марафон единства» – республиканскую акцию принимает Жлобин

Яркий, интерактивный, масштабный, объединяющий поколения белорусов праздник. «Марафон единства» принимает Жлобин. Программа второго дня стартовала с торжественного открытия мурала. Новый арт-объект вызвал искреннее восхищение у горожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это семья, это наша страна и это наш выбор. Конечно, будущее Беларуси зависит именно от каждого из нас. Мы рады и поздравляем город Жлобин, горожан и гостей города с тем, что марафон приехал сюда. Уникальный город, один из самых молодых в Беларуси, с большим процентом молодого населения, свыше 30 %!

За тем, как рождается монументальная картина, жители многоэтажки следили несколько недель. И вот она на полную мощь заиграла красками. Размер изображения 7 метров в ширину и около 10 в высоту. Арт-объект не только вносит яркость в городской пейзаж, но и несет важный посыл каждому белорусу – «Будущее страны в твоих руках». В основе композиции – руки родителей и ребенка, которые бережно держат контур нашей страны.