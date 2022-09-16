«Окунуться в историческую память». Рассказываем об общественно-политическом марафоне «17 граней единства»

17 сентября 2022 года Беларусь отметит День народного единства, в основе которого лежат преемственность поколений и курс на развитие сильной и независимой страны. О том, почему этот день необходим белорусскому обществу и чем он уникален, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Лилия Ананич, депутат, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Национального собрания Республики Беларусь:

У каждого, наверное, в этом празднике будет много яркого, интересного. Мы в 2021 году в Палате представителей организовали такой круглый стол по теме народного единства, провели фотофестиваль белорусских средств массовой информации по теме «В кадре – Год народного единства». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Что в 2022 году будет, может быть, приоткроете?