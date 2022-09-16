«Окунуться в историческую память». Рассказываем об общественно-политическом марафоне «17 граней единства»
17 сентября 2022 года Беларусь отметит День народного единства, в основе которого лежат преемственность поколений и курс на развитие сильной и независимой страны. О том, почему этот день необходим белорусскому обществу и чем он уникален, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Лилия Ананич, депутат, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Национального собрания Республики Беларусь:
У каждого, наверное, в этом празднике будет много яркого, интересного. Мы в 2021 году в Палате представителей организовали такой круглый стол по теме народного единства, провели фотофестиваль белорусских средств массовой информации по теме «В кадре – Год народного единства».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Что в 2022 году будет, может быть, приоткроете?
Лилия Ананич:
В этом году парламентарии участвуют в круглом столе в Национальной библиотеке, который проводится под эгидой Белорусского союза женщин с участием парламентариев. Такой очень важный круглый стол «Сила государства в единстве народа». По линии обществознания по всей стране сейчас разворачиваются такие диалоговые площадки – 17 шагов к единству, когда опять же очень важно выплеснуть эти эмоции и окунуться в историческую память, вспомнить эти страницы.
Татьяна Савчик:
Вы «17 граней единства» имеете в виду, общественно-политический марафон?
Лилия Ананич:
Да. Я просто уверена, что белорусский народ уже откликнулся на этот праздник, потому что есть большой интерес к истории нашего народа. Есть большая работа государства в этом направлении. Она же прошла уже через все слои.
Раньше мы не говорили о коллаборации. О новой школьной программе по истории Беларуси – подробнее здесь.