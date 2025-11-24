В Хойниках прошёл митинг у мемориала братской могилы в день 82‑й годовщины освобождения от нацистской оккупации

Даже спустя более чем 8 десятилетий белорусы помнят, какой страшной ценой досталась Победа. В Хойниках 24 ноября прошли торжественные мероприятия, посвященные 82-й годовщине освобождения района от нацистской оккупации. Центральным событием стал митинг у мемориала братской могилы в райцентре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В памятной церемонии приняли участие представители районной власти, депутаты, активисты общественных объединений и молодежь. Они возложили к подножию мемориала цветы и венки. Война оставила глубокий и болезненный след в истории Хойникского района. 910 дней потребовалось, чтобы полностью освободить район от немецких захватчиков. Сам райцентр провел в оккупации 822 дня. Цена освобождения оказалась неизмеримо высокой: тысячи уничтоженных мирных жителей, сотни казненных подпольщиков и партизан, более двух тысяч юношей и девушек, насильно угнанных на принудительные работы в Германию. Земля лежала в руинах: были разрушены хозяйства и полностью сожжены заживо вместе с жителями 36 деревень, повторивших трагическую судьбу Хатыни. Первый глоток свободы пришел в 1943 года. 24 ноября в результате успешного наступления советские войска овладели городом Хойники. В сводке Совинформбюро за тот день – сухая констатация победы, за которой стояли месяцы кровопролитных боев и тысячи жизней.

Андрей Королев, учащийся Хойникской средней школы № 3: У меня есть прадедушка, который воевал. Он прошел всю войну. Еще есть бабушка, она родилась в 1941 году. Рассказывали, что страшно было, что тяжело.

Виктор Васькевич, председатель Хойникской районной ветеранской организации:

Сегодня все работают, учатся, живут, радуются жизни. Ну и мы едины, отдаем дань уважения тем, кто нам дал возможность жить под мирным небом. И на сегодня мы рады тому, что у нас есть возможность в этот прекрасный день сказать огромное спасибо тем, кто нам дал возможность жить под мирным спокойным небом.

Памятные мероприятия в Хойникском районе продолжатся. 25 ноября на базе школы № 3 пройдет диалоговая площадка «Минувших лет живая память», а 26 ноября жителей города ждет праздничный концерт заслуженного любительского коллектива – вокальной группы Пинского пограничного отряда «Единство».