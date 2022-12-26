Популяризация роли мужчины и не только. Чем занимается общественное объединение «Гильдия отцов»?

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с одним из учредителей общественного объединения «Гильдия отцов» Дмитрием Курильским. Какая основная идея общественного объединения? Чем вы занимаетесь? Дмитрий Курильский, учредитель ОО «Гильдия отцов»:

Основная цель, миссия и задача – это популяризация роли мужчины, отца в семье и обществе. Естественно, традиционные ценности семьи. Стюша Тайм:

Чья была идея создать общественное объединение «Гильдия отцов»? Дмитрий Курильский:

Нас трое, наш председатель Олег Кученков, заместитель председателя Дмитрий Дашкевич и я, Дмитрий Курильский. Мы втроем, грубо говоря, за чашечкой чая посидели, поговорили, увидели, пожали руки и пошли вперед. Стюша Тайм:

В феврале 2023 вам исполняется год. Что успели сделать за этот год?

Дмитрий Курильский:

На День семьи на мероприятии в одном из торговых центров дарили игрушки, проводили экофестиваль. У нас была идея – сбор мусора. Стандартный вариант: пластик, бумага. И каждый человек, который сдавал бутылку пустую стеклянную, пластиковую, участвовал тоже в розыгрыше различных призов. Также участвовали во многих мероприятиях, например, «Першы ровар». Разыгрывали велосипеды, то есть все наши мероприятия нацелены на то, что родители с детьми могли участвовать, пропаганда здорового образа жизни. Также мы из организаторов забега трезвости, он состоится 1 января. «Гильдия отцов» – это показать родителям, отцам их статус, чтобы они, во-первых, реализовались, во-вторых, показать их роль, что отец – это важно. Стюша Тайм:

К сожалению, бывают семьи, где воспитанием ребенка занимаются только женщины, например, мама или бабушка. Живут в небольшом городе или деревне, у них нет клуба «Гильдия отцов». Что можно посоветовать в этой ситуации?

Дмитрий Курильский:

Как минимум, это самый простой способ, который все знают, отдавать своих детей на кружки мужского поведения, я бы так сказал, где преподаватель мужчина. Даже в спортивный, необязательно в бокс отдавать, тренер может быть и в легкой атлетике. Где есть мужчина, который тренер. Например, у нас в ближайшее время откроется учебный центр, где пока мы планируем, например, столярное дело, азбука Морзе, робототехника. Стюша Тайм:

Чего бы ты хотел пожелать телезрителям, которые будут нас смотреть?