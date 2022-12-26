Лукашенко прибыл на неформальную встречу лидеров стран СНГ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл на неформальную встречу лидеров стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прямо у дверей Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина его засыпали вопросами журналисты.

Предновогодние встречи глав государств СНГ уже стали хорошей традицией и обходятся без долгих речей. Но белорусского лидера кремлевская пресса своим вниманием не обделяет. И это тоже уже традиция, медийная.

В Новый год будет самое хорошее. И вам хорошего настроения.

Напомним, что предыдущая официальная встреча лидеров СНГ состоялась в ноябре текущего года в Астане. По ее итогам был подписан ряд документов о сотрудничестве в различных отраслях. Подробности.