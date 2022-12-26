«На дороге нет места для игр». В Минской области стартовала профилактическая акция «Безопасные каникулы»

Новости Беларуси. Не допустить ДТП и напомнить главные правила дорожного движения. В центральном регионе стартовала профилактическая акция «Безопасные каникулы», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Присоединились к мероприятиям и в Смолевичах.

Накануне зимних каникул инспекторы дорожно-патрульной службы посещают школы, напоминают ребятам правила перехода проезжей части и о важности наличия фликеров. Также говорят об опасности использования на дороге наушников и телефонов. Кроме того, ведется работа и с родителями.

Илья Солодухин, ученик средней школы № 1 им. В. Ф. Купревича:

Я узнал, что нельзя кататься на горках небезопасных. Надо переходить дорогу без санок, без лыж. Надо их взять в руки и просто переходить. И надо обязательно купить фликер.

Анастасия Антонова, ученица средней школы № 1 им. В. Ф. Купревича:

Такая погода, зима, надо соблюдать правила. Проходит много мероприятий, которые посвящаются именно безопасности. Каждый раз к нам приходят сотрудники ГАИ, чтобы провести профилактические беседы.

Максим Ботяновский, старший госавтоинспектор ОГАИ Смолевичского РОВД:

В период каникулярный не всегда у родителей есть отпуска, поэтому где-то зачастую дети остаются одни. Проводим профилактические мероприятия, беседы в школах, в детсадах. На дороге нет места для игр, но, к сожалению, как показывает практика, детки забывают об этом.