«Сами ездили по квартирам». Как белорусская семья открыла клининговую компанию?
Современный ритм жизни диктует свои условия. Сегодня за нас готовы сделать любую рутинную работу – няня поиграет с детьми, муж на час прибьет полки в квартире, а сотрудники клининговой компании уберут дом. О том, лень ли это или все же стремление к комфорту, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Нередко в Беларуси прибегают сейчас к услугам домработницы в том числе. Я понимаю, что здесь, наверное, нужны какие-то финансовые возможности. Кто-нибудь прибегал к услугам домработницы или, может быть, была такая идея, или, например, если бы позволял бюджет, воспользовались бы услугой?
Ксения Мазоль, основательница семейной клининговой компании:
Воспользовались. От этого и произошел у нас наш бизнес. Была идея.
Юлия Самусенко:
Расскажите эту историю.
Ксения Мазоль:
Ребенок подрос. У нас есть собака большая, в квартире живет. Просто не было времени за всем уследить, и появилась идея вызвать клининг. Но потом появились сомнения – чужого человека пустить к себе домой.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
То есть вы все-таки не решились?
Ксения Мазоль:
Все-таки я не решилась. Я долго думала, месяц где-то вынашивала.
Ольга Шерснева:
Потом решили открыть собственную фирму?
Ксения Мазоль:
Да, потом – почему бы не открыть, не попробовать?
Юлия Самусенко:
Как, с чего все вообще начиналось, то есть зародилась идея, дальше оценили свои финансовые возможности?
Ксения Мазоль:
Оценили финансовые возможности, муж поддержал во всем. В принципе, как-то организовалось не скажу, что очень сложно. Сложно людям довериться, открыться, найти свою компанию. Как повара, курьера определенного, таксиста личные номера берут – то есть найти своего человека, в общем.
Юлия Самусенко:
С чего вы начинали? То есть вы сами ездили по квартирам либо сразу же наняли себе команду?
Ксения Мазоль:
Нет, мы сами ездили и до сих пор.
Юлия Самусенко:
То есть вдвоем с мужем?
Ксения Мазоль:
Начинали вдвоем, где-то одна – абсолютно сами. До сих пор, закатавши рукава, мы спокойно можем приехать и убрать квартиру, то есть ничего не поменялось.
Ольга Шерснева:
Получается, у вас в компании не только женщины убирают, но и мужчины? Или все-таки больше женщин?
Ксения Мазоль:
Полноценно муж полностью помогает. Он очень хороший клинер на самом деле.
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