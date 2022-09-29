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«Сами ездили по квартирам». Как белорусская семья открыла клининговую компанию?

29 сентября 2022 19:36
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Современный ритм жизни диктует свои условия. Сегодня за нас готовы сделать любую рутинную работу – няня поиграет с детьми, муж на час прибьет полки в квартире, а сотрудники клининговой компании уберут дом. О том, лень ли это или все же стремление к комфорту, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Нередко в Беларуси прибегают сейчас к услугам домработницы в том числе. Я понимаю, что здесь, наверное, нужны какие-то финансовые возможности. Кто-нибудь прибегал к услугам домработницы или, может быть, была такая идея, или, например, если бы позволял бюджет, воспользовались бы услугой?

«Сами ездили по квартирам». Как белорусская семья открыла клининговую компанию?-1

Ксения Мазоль, основательница семейной клининговой компании:
Воспользовались. От этого и произошел у нас наш бизнес. Была идея.

Юлия Самусенко:
Расскажите эту историю.

Ксения Мазоль:
Ребенок подрос. У нас есть собака большая, в квартире живет. Просто не было времени за всем уследить, и появилась идея вызвать клининг. Но потом появились сомнения – чужого человека пустить к себе домой.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
То есть вы все-таки не решились?

Ксения Мазоль:
Все-таки я не решилась. Я долго думала, месяц где-то вынашивала.

«Сами ездили по квартирам». Как белорусская семья открыла клининговую компанию?-4

Ольга Шерснева:
Потом решили открыть собственную фирму?

Ксения Мазоль:
Да, потом – почему бы не открыть, не попробовать?

Юлия Самусенко:
Как, с чего все вообще начиналось, то есть зародилась идея, дальше оценили свои финансовые возможности?

Ксения Мазоль:
Оценили финансовые возможности, муж поддержал во всем. В принципе, как-то организовалось не скажу, что очень сложно. Сложно людям довериться, открыться, найти свою компанию. Как повара, курьера определенного, таксиста личные номера берут – то есть найти своего человека, в общем.

«Сами ездили по квартирам». Как белорусская семья открыла клининговую компанию?-7

Юлия Самусенко:
С чего вы начинали? То есть вы сами ездили по квартирам либо сразу же наняли себе команду?

Ксения Мазоль:
Нет, мы сами ездили и до сих пор.

Юлия Самусенко:
То есть вдвоем с мужем?

Ксения Мазоль:
Начинали вдвоем, где-то одна – абсолютно сами. До сих пор, закатавши рукава, мы спокойно можем приехать и убрать квартиру, то есть ничего не поменялось.

Ольга Шерснева:
Получается, у вас в компании не только женщины убирают, но и мужчины? Или все-таки больше женщин?

Ксения Мазоль:
Полноценно муж полностью помогает. Он очень хороший клинер на самом деле.

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# Бытовое обслуживание населения # общество # Юлия Самусенко # Ксения Мазоль # Ольга Шерснёва # Кирилл Мазоль # Фотофакт

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