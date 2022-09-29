«Сами ездили по квартирам». Как белорусская семья открыла клининговую компанию?

Современный ритм жизни диктует свои условия. Сегодня за нас готовы сделать любую рутинную работу – няня поиграет с детьми, муж на час прибьет полки в квартире, а сотрудники клининговой компании уберут дом. О том, лень ли это или все же стремление к комфорту, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Нередко в Беларуси прибегают сейчас к услугам домработницы в том числе. Я понимаю, что здесь, наверное, нужны какие-то финансовые возможности. Кто-нибудь прибегал к услугам домработницы или, может быть, была такая идея, или, например, если бы позволял бюджет, воспользовались бы услугой?

Ксения Мазоль, основательница семейной клининговой компании:

Воспользовались. От этого и произошел у нас наш бизнес. Была идея. Юлия Самусенко:

Расскажите эту историю. Ксения Мазоль:

Ребенок подрос. У нас есть собака большая, в квартире живет. Просто не было времени за всем уследить, и появилась идея вызвать клининг. Но потом появились сомнения – чужого человека пустить к себе домой. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

То есть вы все-таки не решились? Ксения Мазоль:

Все-таки я не решилась. Я долго думала, месяц где-то вынашивала.