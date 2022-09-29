«Когда уезжают в отпуска». Где можно оставить кота или собаку?

Современный ритм жизни диктует свои условия. Сегодня за нас готовы сделать любую рутинную работу – няня поиграет с детьми, муж на час прибьет полки в квартире, а сотрудники клининговой компании уберут дом. О том, лень ли это или все же стремление к комфорту, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Одна прекрасная идея, которая облегчит жизнь владельцам питомцев. Если вам с утра лень выгуливать свою собаку, вы можете обратиться к ситтерам. Они, разумеется, за определенную плату с удовольствием погуляют с вашим четвероногим любимцем, присмотрят за ним в ваше отсутствие. В общем, любой каприз за ваши деньги. Любое желание будет исполнено.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Стоит ли это потраченных денег? Ведь общение с любимым питомцем, мне кажется, наоборот заряжает. Ваше мнение, может быть, по этому поводу – воспользовались бы услугой?