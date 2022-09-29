«Когда уезжают в отпуска». Где можно оставить кота или собаку?

Современный ритм жизни диктует свои условия. Сегодня за нас готовы сделать любую рутинную работу – няня поиграет с детьми, муж на час прибьет полки в квартире, а сотрудники клининговой компании уберут дом. О том, лень ли это или все же стремление к комфорту, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Одна прекрасная идея, которая облегчит жизнь владельцам питомцев. Если вам с утра лень выгуливать свою собаку, вы можете обратиться к ситтерам. Они, разумеется, за определенную плату с удовольствием погуляют с вашим четвероногим любимцем, присмотрят за ним в ваше отсутствие. В общем, любой каприз за ваши деньги. Любое желание будет исполнено.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Стоит ли это потраченных денег? Ведь общение с любимым питомцем, мне кажется, наоборот заряжает. Ваше мнение, может быть, по этому поводу – воспользовались бы услугой?
Ксения Мазоль, основательница семейной клининговой компании:
Разные ситуации у людей в жизни происходят. Кто-то застрял где-то, сломался, из командировки ехал, а собака дома. Поэтому вариант – да, воспользоваться. Я не прибегала никогда к этому методу, но мы раздумывали над гостиницей. У нас есть в Беларуси гостиницы для животных.
Ольга Шерснева:
Для кошек, собак?
Ксения Мазоль:
Да, там коты, собаки. Это развито достаточно. Выгул, наверное, все-таки, мне кажется, не настолько развит, насколько гостиницы. Поэтому люди, когда уезжают в отпуска, на моря улетают, [гостиницы – прим.ред.] очень востребованы.
Приходят в семью и общаются с малышами. Кто такие «бабушки на час» и чем они занимаются – подробнее здесь.