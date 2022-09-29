«Ходим нормально, не по стенке сбоку». Как решили проблемы белорусов после обращения к сенаторам?

Новости Беларуси. Помощь в решении проблем – одна из приоритетных задач власти на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приемы граждан, прямые телефонные линии, письменные обращения – тот формат работы, который востребован и эффективен. Правда, встречаются примеры, когда решение вопроса затягивается или отсутствует вовсе. Обойдя все инстанции, люди обращаются на прием к сенаторам. Без внимания не остается ни одна проблема. Реальные примеры в материале Виктора Пралича.

Даже такая дорога была, что они даже свою машину тут ставили. Они не захотели бить по этой дороге свою машину.

Людмила Орел рассказывает и показывает, как долгие годы выход на улицу из подъезда их дома превращался в сплошное преодоление препятствий. Ямы на дороге были настолько глубокие, что ни проехать, ни пройти. Большинство жильцов их четырехэтажки – пенсионеры. После дождей лишний раз во двор старались не выходить.

Константин Лагун, заместитель директора Полоцкого жилищно-коммунального хозяйства:

Обращения эти уже были давнишние. Территория там была полностью… Асфальт – там намек был на то, что там когда-то был асфальт. Там были лужи, ямы. Малопроездная территория. Местные власти после обращений жителей ремонт пообещали. Только вот сроки не уточнили. Чтобы обещанного не пришлось ждать три года, Людмила Орел позвонила на прямую линию к председателю Совета Республики Наталье Кочановой. Вопрос решился положительно и даже раньше обещанного. Асфальт оперативно положили и возле двух соседних домов.

Людмила Орел, жительница городского поселка Ветрино:

Очень мы рады. После муки старого асфальта, по этому асфальту мамы с колясочками гуляют, прогуливаются. Дети катаются. Мы ходим нормально, не по стенке сбоку.



А это уже Витебск. Самый молодой и густонаселенный район города. Здесь немало многодетных семей. И если жилье возводится активно, то инфраструктура отстает. Особенно не хватает дошкольных учреждений. Их здесь только два.

Виктор Пралич, корреспондент:

Третий в стадии строительства. Детский сад рассчитан на 600 человек. Для страны учреждение уникальное. Для жителей этого микрорайона – долгожданное. Откроют детский сад, совмещенный с начальной школой, в 2023 году.

В семье Малишевских пятеро детей. Старшая Варя – школьница. Платон и тройня – Василиса, Никита и Артем – детсадовцы. Пока мама на учебе, все хлопоты лежат на бабушке и отце. Благо, везти детей Ольге Борисовне далеко не нужно. Сад в шаговой доступности. Хотя изначально тройню определили в дошкольное учреждение в другом микрорайоне. Сюда большая очередь. За помощью родители обратились к парламентариям.

Ольга Панасенкова, жительница Витебска:

Мы очень благодарны Кочановой Наталье Ивановне. За поддержку, за понимание и помощь в решении данного вопроса. Потому что до другого детского сада нам просто добраться проблематично. Это связано с общественным транспортом. И все это очень непросто с таким количеством детей.