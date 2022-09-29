«В Москве есть такая услуга». Готовы ли белорусы заказывать повара на дом и при каких условиях?

Ольга Шерснева , ведущая ток-шоу: Ладно еще заказать еду из ресторана или кафе, а в Москве есть такая услуга – заказ повара на дом, когда приезжает специалист и у тебя дома, на кухне, готовит все, что твоей душе угодно. Как вы думаете, появится ли в Беларуси такая услуга?

Современный ритм жизни диктует свои условия. Сегодня за нас готовы сделать любую рутинную работу – няня поиграет с детьми, муж на час прибьет полки в квартире, а сотрудники клининговой компании уберут дом. О том, лень ли это или все же стремление к комфорту, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Максим Терешков, адвокат, председатель Минской областной коллегии адвокатов:

На мой взгляд, да. Мы ничем не отличаемся от нашего соседнего государства. Это может быть востребовано при условии следующего: повар должен быть аккуратен – это один из главных элементов. Второе – он должен быть профессионалом. Есть разные ток-шоу, когда снимает скрытая камера. Мы видим, как эта услуга «повар на дом» заканчивается тем, что люди, если попробуют этот продукт, просто закончат вечер в больнице, как минимум. Поэтому, если этим будут заниматься люди-профессионалы и порядочные, я думаю, что, конечно, это будет перспективно.

Ольга Шерснева:

Мне кажется, у нас проблем в Беларуси нет с непорядочными людьми, их мало.

Максим Терешков:

У нас лучшие люди.