Созданы руками белорусов. Какие объекты появляются на карте России благодаря нашим строителям?

Беларусь и Россия активно укрепляют двусторонние отношения. В их основе прежде всего региональное сотрудничество. Оно позволяет более тесно взаимодействовать в самых разных сферах. И санкции, с помощью которых западные страны пытаются ослабить наши позиции, не помеха – это только сильнее объединяет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Россия традиционно основной торговый партнер Беларуси и крупнейший экспортный рынок для наших товаров. В последние годы добавилась еще одна область взаимодействия. Белорусские строители активно осваивают профильный рынок соседней страны. В российском городе Медынь в этом учебном году двери распахнула современная школа, построенная нашими специалистами. И это не единственный подобный пример. О социально значимых проектах – в материале наших корреспондентов.

Беларусь заинтересована в точечном сотрудничестве с каждым из российских регионов. Красноречивое свидетельство тому – встречи Президента нашей страны с приезжающими в Минск губернаторами. Глава Калужской области в 2022 году пока не гостил в Беларуси, но наверняка на встрече непременно бы затронули вопрос сотрудничества в строительной отрасли. Наши компетенции в ней входят в топ самых востребованных.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы готовы вам оказывать услуги по капитальному ремонту жилья, проектированию, проведению инженерных изысканий. Готовы строить под ключ. Готовы поставлять лифтовое оборудование.

Этим летом в Калужской области был министр архитектуры и строительства Беларуси. Тогда же было решено увеличить количество наших стройорганизаций, которые займутся не только возведением жилья, но и социальных объектов. Наглядный пример – новая школа. Она распахнула свои двери 1 сентября. В здании помимо просторных учебных классов есть столовая, спортивные и тренажерные залы, а также два бассейна, огромный актовый зал на 450 мест и библиотека. Здесь не только проект и его реализация от белорусов, но и наша отечественная начинка – радиаторы, окна, двери, фасадная плитка.

Вячеслав Туров, генеральный директор РУП «Белстройцентр»:

Это, наверное, самый масштабный проект. Вроде как школа на тысячу мест – она ничем не отличается по вместимости от других школ. Но по масштабности, по благоустройству территории, наполнению это, наверное, самый выдающийся проект, который мы реализовали в Калужской области. Плюс котельная, плюс противопожарная система – тут пожарные водоемы, резервуары под землей довольно серьезные.

Еще одна уникальность этого учебного заведения – собственный теле- и кинопавильон. Уже закуплено необходимое оборудование и техника. Совсем скоро специалисты киностудии «Военфильм» начнут цикл занятий для старшеклассников. В первую группу будущих киношников планируют набрать порядка 20 человек.

Игорь Угольников, основатель студии «Военфильм», заслуженный артист России:

Здесь, рядом со школой, работает киностудия «Военфильм». И сейчас я снимаю, один из кадров очень важный – с пиротехникой, с трюками – для новой картины «По зову сердца» о народном ополчении. И в дальнейшем дети будут здесь заниматься, а рядом – стажироваться. У них будет и учеба, и будущая профессия. Это наша мечта, и – по-моему – мы к ней все больше и больше двигаемся.

Эта школа далеко не первый объект, созданный руками белорусов. Впервые наши строители приехали в Калужскую область в 2011. Начинали со строительства многоэтажек, а четыре года назад возвели школу в Калуге. С тех пор в регионе ежегодно появляются один-два социально значимых объекта от специалистов из Беларуси.