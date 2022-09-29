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Созданы руками белорусов. Какие объекты появляются на карте России благодаря нашим строителям?

29 сентября 2022 19:12
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Беларусь и Россия активно укрепляют двусторонние отношения. В их основе прежде всего региональное сотрудничество. Оно позволяет более тесно взаимодействовать в самых разных сферах. И санкции, с помощью которых западные страны пытаются ослабить наши позиции, не помеха – это только сильнее объединяет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия традиционно основной торговый партнер Беларуси и крупнейший экспортный рынок для наших товаров. В последние годы добавилась еще одна область взаимодействия. Белорусские строители активно осваивают профильный рынок соседней страны. В российском городе Медынь в этом учебном году двери распахнула современная школа, построенная нашими специалистами. И это не единственный подобный пример.

О социально значимых проектах – в материале наших корреспондентов.

Созданы руками белорусов. Какие объекты появляются на карте России благодаря нашим строителям?-1

Беларусь заинтересована в точечном сотрудничестве с каждым из российских регионов. Красноречивое свидетельство тому – встречи Президента нашей страны с приезжающими в Минск губернаторами. Глава Калужской области в 2022 году пока не гостил в Беларуси, но наверняка на встрече непременно бы затронули вопрос сотрудничества в строительной отрасли. Наши компетенции в ней входят в топ самых востребованных.

Созданы руками белорусов. Какие объекты появляются на карте России благодаря нашим строителям?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы готовы вам оказывать услуги по капитальному ремонту жилья, проектированию, проведению инженерных изысканий. Готовы строить под ключ. Готовы поставлять лифтовое оборудование.

Созданы руками белорусов. Какие объекты появляются на карте России благодаря нашим строителям?-7

Этим летом в Калужской области был министр архитектуры и строительства Беларуси. Тогда же было решено увеличить количество наших стройорганизаций, которые займутся не только возведением жилья, но и социальных объектов. Наглядный пример – новая школа. Она распахнула свои двери 1 сентября. В здании помимо просторных учебных классов есть столовая, спортивные и тренажерные залы, а также два бассейна, огромный актовый зал на 450 мест и библиотека. Здесь не только проект и его реализация от белорусов, но и наша отечественная начинка – радиаторы, окна, двери, фасадная плитка.

Созданы руками белорусов. Какие объекты появляются на карте России благодаря нашим строителям?-10

Вячеслав Туров, генеральный директор РУП «Белстройцентр»:
Это, наверное, самый масштабный проект. Вроде как школа на тысячу мест – она ничем не отличается по вместимости от других школ. Но по масштабности, по благоустройству территории, наполнению это, наверное, самый выдающийся проект, который мы реализовали в Калужской области. Плюс котельная, плюс противопожарная система – тут пожарные водоемы, резервуары под землей довольно серьезные.

Созданы руками белорусов. Какие объекты появляются на карте России благодаря нашим строителям?-13

Еще одна уникальность этого учебного заведения – собственный теле- и кинопавильон. Уже закуплено необходимое оборудование и техника. Совсем скоро специалисты киностудии «Военфильм» начнут цикл занятий для старшеклассников. В первую группу будущих киношников планируют набрать порядка 20 человек.

Созданы руками белорусов. Какие объекты появляются на карте России благодаря нашим строителям?-16

Игорь Угольников, основатель студии «Военфильм», заслуженный артист России:
Здесь, рядом со школой, работает киностудия «Военфильм». И сейчас я снимаю, один из кадров очень важный – с пиротехникой, с трюками для новой картины «По зову сердца» о народном ополчении. И в дальнейшем дети будут здесь заниматься, а рядом – стажироваться. У них будет и учеба, и будущая профессия. Это наша мечта, и по-моему мы к ней все больше и больше двигаемся.

Созданы руками белорусов. Какие объекты появляются на карте России благодаря нашим строителям?-19

Эта школа далеко не первый объект, созданный руками белорусов. Впервые наши строители приехали в Калужскую область в 2011. Начинали со строительства многоэтажек, а четыре года назад возвели школу в Калуге. С тех пор в регионе ежегодно появляются один-два социально значимых объекта от специалистов из Беларуси.

Созданы руками белорусов. Какие объекты появляются на карте России благодаря нашим строителям?-22

Николай Козлов, глава администрации муниципального района «Медынский район»:
Я помню, в 2009 году кризис начался строителей. Я вам четко могу сказать: Беларусь сильно выручила. Ездили и возят фуры, и тогда как раз кирпич как-то отошел в сторону как строительный материал. Эту нишу белорусский газобетон занял. Это точно.

Открывшаяся школа в Медыни уже третья, построенная белорусами на калужской земле. В планах до конца 2025 года возвести еще три. Всего же за последние пять лет в регионе нашими строителями построено пять школ и столько же детских садов, в стадии строительства еще 10 социальных объектов.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Игорь Угольников # Николай Козлов # Руслан Пархамович # Фотофакт

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