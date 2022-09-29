Приходят в семью и общаются с малышами. Кто такие «бабушки на час» и чем они занимаются?

Современный ритм жизни диктует свои условия. Сегодня за нас готовы сделать любую рутинную работу – няня поиграет с детьми, муж на час прибьет полки в квартире, а сотрудники клининговой компании уберут дом. О том, лень ли это или все же стремление к комфорту, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Я недавно прочитала о таком проекте, как «Бабушка на час». Это волонтеры 60+, которые на пенсии. Они приходят в семью, где мама воспитывает ребенка-инвалида либо ребенка до трех лет. На несколько часов они остаются с этим ребенком. Причем выигрывают все – бабушки общаются с малышами, заряжаются энергией, мама может отдохнуть, а ребенок получает вкусные блины с вареньем и бабушкины сказки. Что вы думаете о таком проекте, Максим?

Максим Терешков, адвокат, председатель Минской областной коллегии адвокатов:

Слушая вашу историю, я вспомнил фильм «По семейным обстоятельствам». По-моему, так называется советский фильм. Это все нормально, когда все нормально. Но каждая семья – это целая цивилизация, целый мир. Найти совмещение друг с другом – это очень тяжело. Это нормально, когда идет перебор – один вариант, второй, третий, чтобы нашелся контакт. Если контакт находится, есть доверие – почему нет? В общении прогресс, любовь создается в хорошем смысле этого слова и нормальное развитие. Но, если это просто потому, что модная тенденция или я хочу попробовать – лучше не начинать. То есть в этом должна быть реальная причина и реальный человек, который ее решит.