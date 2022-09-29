«Прицел ружья в сторону Беларуси мы уже видим». Люди в военной форме замечены в провокации на нашей границе

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим эскалацию военного конфликта в мире и референдумы на освобожденных территориях. В гостях председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин и председатель комитета Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

Григорий Азаренок, СТВ:

А давайте сразу начнем с провокации, которая сегодня упоминалась в СМИ. На белорусско-украинской границе небольшой отряд то ли военных, то ли пограничников, то ли еще кого-то. Наши это все засняли. Вот эти кадры. Решили что-то из себя показать или пушку проверить. Они целились по одной из наших камер видеонаблюдения такой радиоэлектронной пушкой. Она стреляет такими радиоэлектронными волнами. Понятно, что никакой боеснаряд в нашу сторону не полетел. Тем не менее прицел ружья в сторону Беларуси мы уже видим.

Вадим Гигин:

Там не только прицел ружья. Понимаете, когда говорят, что украинцы никаких действий не предпринимали…

Григорий Азаренок:

Беспилотник, вертолет. И ракетные обстрелы даже, Президент говорил.

Вадим Гигин:

«Точки-У» действительно есть. Суть в чем? Пока, объективно говоря, крупной группировки украинской на данный момент на нашей границе нет. Как мы знаем, и поляки не наращивают последние недели эту группировку.