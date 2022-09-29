«Прицел ружья в сторону Беларуси мы уже видим». Люди в военной форме замечены в провокации на нашей границе
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим эскалацию военного конфликта в мире и референдумы на освобожденных территориях. В гостях председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин и председатель комитета Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.
Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Что касается Беларуси, мы можем стать одним из очагов напряженности. По крайней мере, ситуация нагнетается информационная.
Григорий Азаренок, СТВ:
А давайте сразу начнем с провокации, которая сегодня упоминалась в СМИ. На белорусско-украинской границе небольшой отряд то ли военных, то ли пограничников, то ли еще кого-то. Наши это все засняли. Вот эти кадры. Решили что-то из себя показать или пушку проверить. Они целились по одной из наших камер видеонаблюдения такой радиоэлектронной пушкой. Она стреляет такими радиоэлектронными волнами. Понятно, что никакой боеснаряд в нашу сторону не полетел. Тем не менее прицел ружья в сторону Беларуси мы уже видим.
Вадим Гигин:
Там не только прицел ружья. Понимаете, когда говорят, что украинцы никаких действий не предпринимали…
Григорий Азаренок:
Беспилотник, вертолет. И ракетные обстрелы даже, Президент говорил.
Вадим Гигин:
«Точки-У» действительно есть. Суть в чем? Пока, объективно говоря, крупной группировки украинской на данный момент на нашей границе нет. Как мы знаем, и поляки не наращивают последние недели эту группировку.
Григорий Азаренок:
Как с эмигрантского кризиса стоит там это все, так оно и стоит.
Вадим Гигин:
То есть группировки, достаточной для крупного вторжения на территорию Беларуси, на юге и на западе на данный момент нет. Потому что ну откуда взять украинцам? Они все бросают туда, в топку под Харьковом, под Херсоном. Там сейчас на Запорожье силы накапливают, в Донбассе у них все, мягко говоря, нехорошо. Туда идут. То есть их группировки нет. У Польши она не увеличивается. Что касается северных границ, там дивизия «Север», там датчане, тоже нет этой группировки. Быстро нарастить ее не получится, на это уйдет как минимум несколько недель. И мы в шапку не спим. Что может быть? Могут быть отдельные провокации с участием наших беглых, сил специальных операций польских. Мы об этом говорили, это повторение сценария 2020 года, когда сэсэошники польские стояли на нашей границе. Это вполне реально.
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