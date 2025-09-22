1107 пожаров произошло в Минской области с начала года

С начала года в Минской области произошло свыше 1 100 пожаров, 93 человека погибли. Одна из причин возгораний – нарушение правил использования электрооборудования и печного отопления. Поэтому накануне холодного сезона спасатели проводят рейды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На этот раз в гостях у семьи Ситниковых инспекторы МЧС. Очередной профилактический рейд, чтобы напомнить о правилах пожарной безопасности. Самое время привести в порядок печь.

Елена Ситникова: Здесь живет мой отец. Я приезжаю к нему на время отпуска, навещаю его. Печку новую поставили в прошлом году. Вызвали трубочиста, чтобы он почистил от сажи и подготовил к отопительному сезону.

В Несвижском районе инспекторы МЧС регулярно выходят в рейды. Спасатели поясняют, как использовать печное оборудование и куда обращаться в случае ЧП. Обязательна и проверка дымохода и трещин. Обязательным условием является наличие притопочного листа.

Инспекторы в день обходят несколько домовладений. Регулярное общение с людьми, особенно пожилыми и одинокими, а также профилактика пожаров – ключ к минимизации серьезных последствий.