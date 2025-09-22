Борт №1 и съёмки в самолёте – начальник Минского аэроклуба ДОСААФ в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска «Рецепт настоящего белоруса» – Николай Мочанский, летчик-испытатель первого класса, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ!

Съемки в самолете? У нас возможно и такое! Ведь герой программы – начальник Минского аэроклуба ДОСААФ. Приготовьтесь удивляться, потому что Николай Мочанский – волшебник! Гендиректор СТВ исполнил детскую мечту и сел за штурвал…

И это не все! Во время беседы узнали про борт № 1, на котором летал Президент, и почему пилоты – лучшие люди в мире.