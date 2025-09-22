Образ атлетики часто встречается у святых отцов – побывали на III Международном форуме «Вера и спорт» в Санкт-Петербурге

В программе «Прикосновение к свету» на III Международном форуме «Вера и спорт» в Санкт-Петербурге мы встретились с архиепископом Саввой Тутуновым, главой Синодального миссионерского отдела Русской православной церкви, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Олег Лепешенков, СТВ:

На этот форум Синодальный отдел по семье Белорусской православной церкви привез икону, которой были благословлены на брак святой князь Александр Невский и святая благоверная княгиня Александра Полоцкая. Сам форум носит название «Вера и спорт». Как объединить эти три понятия: вера, спорт и семья?

Архиепископ Савва (Тутунов), викарий Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального миссионерского отдела:

На самом деле, действительно, несколько неожиданное сочетание. Вера и спорт, спорт и семья. Что касается веры, семьи – вроде бы понятно. Семья должна возрастать в вере. Семья – это место, где дети научаются вере. Родители тоже нередко на протяжении всей жизни учатся вере, надежде, любви. Вот как сочетать веру и спорт? Ответ нам дает апостол Павел, который приводит пример для христиан. Ристалище, то есть стадион, на котором бегут, но побеждает только один. Поэтому он говорит, что поэтому бегите, чтобы получить награду. На самом деле вот этот образ атлетики достаточно часто встречается и у святых отцов, и в Новом Завете. Но образ атлетики именно как некого усилия над собой, работы над собой. Потому что спортсмен должен превозмогать себя. Спортсмен должен ограничивать себя в излишествах, должен улучшать себя. Этот образ именно аналогия – это не значит, что спорт и вера имеют что-то сущностно общее. В спорте можно найти аналогию, так же, как святые отцы во многом другом находили аналогию для христианского подвига. Вот эти качества, которые должен воспитывать в себе атлет, спортсмен – настойчивость, самоограничение, превозможение своих недостатков, улучшение себя. В командном спорте – взаимопомощь, даже уступки другому человеку. Вот все эти качества на самом деле являются христианскими качествами тоже – преодоление страстей, стяжание добродетелей, любовь, жертвенность.