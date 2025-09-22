В Новопольском аграрно-экономическом колледже появилась специальность «Социальная работа»

В пяти колледжах Минской области в 2025 году открыта подготовка по двум новым специальностям и трем квалификациям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Новопольском государственном аграрно-экономическом колледже появилась специальность «Социальная работа». В этом году на нее зачислены 25 учащихся. Четыре человека по целевому направлению. Выпускники будут востребованы в центрах социального обслуживания и пансионатах для пожилых людей.

Ксения Лемяшевич, учащаяся Новопольского государственного аграрно-экономического колледжа: Я решила поступить в этот колледж из-за того, что это новая профессия, которая будет достаточно прибыльной и весьма важной для нашего общества и для мира в целом.

Ульяна Барчук, учащаяся Новопольского государственного аграрно-экономического колледжа: Мне очень нравится эта профессия, мне нравится помогать людям, и я хочу связать с этим жизнь. Думаю пойти потом на высшее образование по этой же специальности.

Николай Трус, директор Новопольского государственного аграрно-экономического колледжа:

Исследования, которые мы провели в 24 году, показали серьезную заинтересованность заказчиков кадров в специалистах данного профиля, в которых нуждаются в первую очередь центры социального обслуживания населения, социальные пансионаты, дома престарелых.

Всего на первый курс в 2025 году зачислены более 170 учащихся. Всего же в колледже обучаются 460 человек. Здесь ведут подготовку кадров по пяти специальностям.