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Более 60 тыс. тонн картофеля накопали в Минской области

22 сентября 2025 14:20
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В Минской области активно убирают картофель. Дефицита второго хлеба на прилавках быть не должно. Накопано более 60 тысяч тонн корнеплодов при средней урожайности свыше 310 центнеров с гектара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более 60 тыс. тонн картофеля накопали в Минской области-2

В крестьянском фермерском хозяйстве «Цнянские экопродукты» площадь уборки в этом году увеличили до 600 гектаров. Убрано почти половина от запланированного. Ежедневно на полях работают четыре современных картофелеуборочных комбайна, шесть единиц – на отвозке. Накопано девяти тысяч тонн корнеплодов. Завершить уборку планируют до середины октября.

Более 60 тыс. тонн картофеля накопали в Минской области-4

Олег Залуцкий, главный агроном крестьянского фермерского хозяйства «Цнянские экопродукты»:
В наличии у нас имеется два картофельных хранилища общей вместимостью 25 тысяч тонн. Планируем заложить семенной фонд 2,5 тысячи семян. Картофельные хранилища у нас оборудованы микроклиматом, есть принудительная вентиляция. Оптимальная температура для хранения семенного картофеля – 2-4 градуса, для продовольствия – 5-6, и оптимальную влажность держим в пределах 85-90 %. 

# Уборочная кампания

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