Более 60 тыс. тонн картофеля накопали в Минской области

В Минской области активно убирают картофель. Дефицита второго хлеба на прилавках быть не должно. Накопано более 60 тысяч тонн корнеплодов при средней урожайности свыше 310 центнеров с гектара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В крестьянском фермерском хозяйстве «Цнянские экопродукты» площадь уборки в этом году увеличили до 600 гектаров. Убрано почти половина от запланированного. Ежедневно на полях работают четыре современных картофелеуборочных комбайна, шесть единиц – на отвозке. Накопано девяти тысяч тонн корнеплодов. Завершить уборку планируют до середины октября.