«С юморком такой наш Президент». Пионеры Беларуси делятся эмоциями после встречи с Лукашенко

«Носил значок с Владимиром Ильичом». Лукашенко вспомнил свои пионерские годы.

Новости Беларуси. Про тех, кто всегда готов. Эта мелодия, пожалуй, известна всем советским мальчикам и девочкам. «Взвейтесь кострами, синие ночи» – гимн пионеров. К слову, самому шлягеру в 2022 году исполняется 100 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Равно как и пионерской организации. На неделе в Беларуси отметили ее вековой юбилей. В настоящее время в нашей стране более 600 тысяч ребят, которые участвуют в пионерском движении. Это почти 70 % школьников. И каждый год ряды пополняются.

Учитывая важность даты, с белорусскими пионерами встретился и глава государства. Разговор состоялся во Дворце Независимости и прошел в весьма необычном формате. Изначально ребята подготовили вопросы Президенту, но импровизацию никто не отменял.

Пионеры настолько освоились во Дворце Независимости, что встреча затянулась, а Президенту пришлось изменить свой рабочий график.