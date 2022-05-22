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«С юморком такой наш Президент». Пионеры Беларуси делятся эмоциями после встречи с Лукашенко

22 мая 2022 18:32
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Новости Беларуси. Про тех, кто всегда готов. Эта мелодия, пожалуй, известна всем советским мальчикам и девочкам. «Взвейтесь кострами, синие ночи» – гимн пионеров. К слову, самому шлягеру в 2022 году исполняется 100 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Равно как и пионерской организации. На неделе в Беларуси отметили ее вековой юбилей. В настоящее время в нашей стране более 600 тысяч ребят, которые участвуют в пионерском движении. Это почти 70 % школьников. И каждый год ряды пополняются.  

«Носил значок с Владимиром Ильичом». Лукашенко вспомнил свои пионерские годы.

«С юморком такой наш Президент». Пионеры Беларуси делятся эмоциями после встречи с Лукашенко-1

Учитывая важность даты, с белорусскими пионерами встретился и глава государства. Разговор состоялся во Дворце Независимости и прошел в весьма необычном формате. Изначально ребята подготовили вопросы Президенту, но импровизацию никто не отменял.  

Пионеры настолько освоились во Дворце Независимости, что встреча затянулась, а Президенту пришлось изменить свой рабочий график.  

Лукашенко – пионерам: «Вы настолько умные, продвинутые, грамотные. Но я не буду вас захваливать. Очень многого вам не хватает». Подробности далее.

«С юморком такой наш Президент». Пионеры Беларуси делятся эмоциями после встречи с Лукашенко-4

«С юморком такой наш Президент». Пионеры Беларуси делятся эмоциями после встречи с Лукашенко-6

Зато точно установили общий язык и даже обогатили лексикон друг друга. А мы постарались уловить и передать общую атмосферу встречи.  

Подробнее смотрите в видеоматериале.  

«С юморком такой наш Президент». Пионеры Беларуси делятся эмоциями после встречи с Лукашенко-9

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# Пионеры в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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