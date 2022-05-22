«Планируем всё-таки расширяться». Этот белорус занялся овцеводством, и вот какие у него результаты

Новости Беларуси. В Беларуси к началу 2026 года поголовье овец должно насчитывать почти 170 тысяч. Это предусматривает постановление Совмина по комплексному развитию овцеводства на 2019-2025 годы. В документе четко прописаны цели и алгоритм действий. В первую очередь это занятость сельского населения, обеспеченность в мясе и шерсти отечественного рынка. К примеру, на севере страны «Витебское племпредприятие» является ведущим репродуктором по разведению различных пород овец. Они же и занимаются реализацией животных для фермерских хозяйств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тему продолжит Виктор Пралич.

Василий Михалинский по многим меркам человек в овцеводстве начинающий. Небольшое стадо приобрел 4 года назад. Сегодня поголовье уже более полторы сотни. Из пород – тексель, прекос и романовская. Не привередливые животные почти все лето находятся на выпасе. Земли хватает – около 150 гектар. Ощутимую помощь оказывает и местная власть.

Василий Михалинский, глава крестьянско-фермерского хозяйства:

Благодаря председателю сельсовета в первую очередь. Вот эти бросовые дома, которые идут под снос, построили несколько овчарен из бросовых домов. Экономотдел помог. Первое, что мы приобрели: контора-клуб и сельсовет, два здания. Можно сказать, что почти даром. По базовой мы заплатили.

Сельскохозяйственный труд, уверен Василий, никого не оставит без денег. Хотя, признается хозяин, о рентабельности овцеводства, заявлять пока рано. Осенью часть поголовья планирует сдать на мясокомбинат. Тонкорунную шерсть продает на предприятие в Логойске и шаповалам под Бешенковичами.