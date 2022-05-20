Лукашенко – пионерам: «Вы настолько умные, продвинутые, грамотные. Но я не буду вас захваливать. Очень многого вам не хватает»

Новости Беларуси. В Беларуси предстоит всерьез отстроить работу пионерской организации и БРСМ и тогда в стране будет достаточно патриотов. Об этом заявил Президент на не совсем привычной для Дворца Независимости встрече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко пообщался с пионерским активом в рамках празднования векового юбилея движения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень важно было встретиться и послушать вас. Все-таки вы на голову выше тех пионеров в те годы, в которые я был пионером. Вы совершенно на нас не похожи в том возрасте. Вы настолько умные, продвинутые, грамотные. Но я не буду вас захваливать. Очень многого вам не хватает. Нет той жизни, которой жили мы. Все, что вы делаете сейчас, в этом возрасте, остается навсегда. До смерти остается. Все помнишь в деталях. Поэтому смотрите за тем, как вы живете, как будете жить.

Александр Лукашенко:

Скажу вам откровенно: нам предстоит серьезно отстроить работу пионерской организации в целом и нашей молодежной организации. Самый большой недостаток, что пионеры и пионерская организация слабо привязаны к Комсомолу, к молодежной организации БРСМ. А они не очень интересуются вашей жизнью. У нас было железно: комсомолец – это старший брат, организовывают, ведут за руку, вместе. То есть из пионеров растили новое поколение молодежи. У нас еще слабовато с этим делом, поэтому здесь нам надо прилично поработать. Но это уже наши проблемы. Я вижу, тут начальники присутствуют. Я думаю, после нашего разговора они все-таки займутся молодежью, юношами и так далее. Отстроим мы эту систему, она должна быть не хуже, чем в те времена. У нас будет достаточно патриотов, и не будет стоять вопрос патриотизма.