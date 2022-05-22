«Заслуга Президента страны очень велика». Что сейчас происходит в белорусском сельском хозяйстве?

Юлия Артюх, СТВ: Вы затронули такой момент, сравнили, можно так сказать, условия труда в те времена, условия труда в эти времена. Что вы можете сказать про сельское хозяйство, про развитие сельского хозяйства в этот промежуток времени, когда вы уже с ним соприкоснулись, когда пришли работать?

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Я на эту тему неоднократно уже общался, говорил свою точку зрения. Конечно, нельзя сравнивать то сельское хозяйство, которое было в начале суверенной Беларуси, и сейчас. Абсолютно разные вещи. Я сейчас оцениваю, так получилось, что я как раз начинал работать в 1996 году, и у нас пошла первая государственная программа. Я все наши пятилетние программы застал. В принципе, модернизация шла на моих глазах – я это видел прекрасно, поэтому могу дать объективную оценку. Сейчас я окунаюсь в прошлое и сам себе думаю: а как можно было за такой короткий промежуток времени так реформировать АПК в нашей стране? Заслуга Президента страны очень велика. Его посыл, и те люди, которые потом работали и в правительстве, и в Министерстве сельского хозяйства, в областях – они, может, даже сами не верили, что можно такое сделать. Пятилетка одна прошла – один этап прожили, второй этап, реформировали одно, перестроили другое. Потом взялись за эти молочно-товарные фермы крупные, за переработку нашу – и вот имеем сегодня то, что имеем. Еще достаточно много работы, конечно, нам предстоит. Еще есть у нас и старенькие фермы, еще есть и предприятия, которые не совсем отвечают уровню, но в своем большинстве – это уже достаточно высокотехнологические производства.