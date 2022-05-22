«Люди наши привыкли к этой традиции». Как прошла «Ночь музеев»?

Новости Беларуси. Международный день музеев в 2022 году пришелся на 18 мая. Но кульминацию перенесли на выходные. Прошлой ночью культурные точки мира не закрывали двери до рассвета. Поддержали традиционную «Ночь музеев» и в Беларуси. Эпицентром стал Национальный художественный – здесь мероприятие прошло под девизом «Искусство путешествовать», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Стартом послужило открытие одноименной выставки Владимира Садина. Белорусский график родом из Слуцка воспитал не одно поколение художников, известных в том числе за рубежом. После дороги посетителей разошлись: русские залы удивляли иллюминацией, а чуть дальше посетителей знакомили с индийской культурой. Организаторы подготовили в том числе детскую программу. В игровом формате юным искусствоведам рассказывали о жанрах живописи: портрете, пейзаже и натюрморте. «Ночь музеев» позволила вдохнуть новую жизнь в уже знакомые экспозиции, но также продемонстрировать новинки. Например, выставка «Золотой век белорусской иконы», посвященная митрополиту Филарету, открылась только 20 мая.

Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея Беларуси:

Люди наши привыкли к этой традиции. Тем более у нас смещается график работы музея. Каждый четверг у нас тоже музей работает. Правда, до 21 часа. Мы так сделали, чтобы была возможность нашим жителям, в первую очередь, да и людям деловым как-то прийти после 19 часов. Почему, потому что до 19 часов не все успевают посмотреть выставки, какие-то экспозиции. А до 21 мы это сделали, и народ к нам, кстати, очень идет активно.

Сегодня при поддержке главы государства строится музейный квартал. Национальный художественный получил дополнительные площади. Это дает возможность разрабатывать все новые программы и выставки, а также наполнять залы ранее известными в узких кругах творениями. Так, в «Ночь музеев» работал «Французский салон» – гости узнали об особенностях европейской культуры XIX века. Например, у Наполеона Бонапарта было 240 пар перчаток. Да и в день аристократы меняли по 6 пар таких аксессуаров. Отсюда пошло общеизвестное выражение – менять как перчатки.