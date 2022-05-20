«Ты сказала «Клёвые каникулы»? Это как?» Президент поговорил с пионеркой
Новости Беларуси. В Беларуси предстоит всерьез отстроить работу пионерской организации и БРСМ. И тогда будет достаточно патриотов. Об этом заявил Президент на не совсем привычной для Дворца Независимости встрече. Александр Лукашенко пообщался с пионерским активом в рамках празднования векового юбилея движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Слышать друг друга и говорить на одном языке с нынешней молодежью непросто, словарный запас нынче богат теми же англицизмами...
– Мы с удовольствием принимаем участие в таких проектах, как «Клевые каникулы», «Пионерский квиз», «Огонек приглашает друзей»…
– Подожди, ты такие слова говоришь, что я не совсем… Ты сказала «Клевые каникулы»? Это как?
– Это онлайн-проект Белорусской республиканской пионерской организации. Первый сезон проводился на весенних каникулах. Мне он очень запомнился, потому что это был первый проект от БРПО, в котором я поучаствовала. И после этого проекта я закрутилась в этой пионерской жизни.
– Завертелась в этой пионерской жизни?
– Да.
– И это называется клево?
– Да.
– А чем можно заменить это слово вообще?
– Круто.
– Клево, круто, да. Хорошо, короче. Да?
– Да.
– Ну понятно. Я понял. И потом ты еще какое-то нехорошее слово сказала.