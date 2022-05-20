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«Ты сказала «Клёвые каникулы»? Это как?» Президент поговорил с пионеркой

20 мая 2022 17:54
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Новости Беларуси. В Беларуси предстоит всерьез отстроить работу пионерской организации и БРСМ. И тогда будет достаточно патриотов. Об этом заявил Президент на не совсем привычной для Дворца Независимости встрече. Александр Лукашенко пообщался с пионерским активом в рамках празднования векового юбилея движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ты сказала «Клёвые каникулы»? Это как?» Президент поговорил с пионеркой-1

Алена Сырова, политический обозреватель:
Слышать друг друга и говорить на одном языке с нынешней молодежью непросто, словарный запас нынче богат теми же англицизмами...

«Ты сказала «Клёвые каникулы»? Это как?» Президент поговорил с пионеркой-4

– Мы с удовольствием принимаем участие в таких проектах, как «Клевые каникулы», «Пионерский квиз», «Огонек приглашает друзей»…

«Ты сказала «Клёвые каникулы»? Это как?» Президент поговорил с пионеркой-7

– Подожди, ты такие слова говоришь, что я не совсем… Ты сказала «Клевые каникулы»? Это как?
– Это онлайн-проект Белорусской республиканской пионерской организации. Первый сезон проводился на весенних каникулах. Мне он очень запомнился, потому что это был первый проект от БРПО, в котором я поучаствовала. И после этого проекта я закрутилась в этой пионерской жизни.

«Ты сказала «Клёвые каникулы»? Это как?» Президент поговорил с пионеркой-10

– Завертелась в этой пионерской жизни?
– Да.
– И это называется клево?
– Да.

«Ты сказала «Клёвые каникулы»? Это как?» Президент поговорил с пионеркой-13

– А чем можно заменить это слово вообще?
– Круто.
– Клево, круто, да. Хорошо, короче. Да?
– Да.
– Ну понятно. Я понял. И потом ты еще какое-то нехорошее слово сказала.

«Ты сказала «Клёвые каникулы»? Это как?» Президент поговорил с пионеркой-16

– Квиз. Это интеллектуально-творческая игра.
– Короче, ты, как молодежь говорит, подсела на это дело?
– Да.
– Понятно.

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# Пионеры в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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