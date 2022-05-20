«Ты сказала «Клёвые каникулы»? Это как?» Президент поговорил с пионеркой

Новости Беларуси. В Беларуси предстоит всерьез отстроить работу пионерской организации и БРСМ. И тогда будет достаточно патриотов. Об этом заявил Президент на не совсем привычной для Дворца Независимости встрече. Александр Лукашенко пообщался с пионерским активом в рамках празднования векового юбилея движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Слышать друг друга и говорить на одном языке с нынешней молодежью непросто, словарный запас нынче богат теми же англицизмами...

– Мы с удовольствием принимаем участие в таких проектах, как «Клевые каникулы», «Пионерский квиз», «Огонек приглашает друзей»…

– Подожди, ты такие слова говоришь, что я не совсем… Ты сказала «Клевые каникулы»? Это как?

– Это онлайн-проект Белорусской республиканской пионерской организации. Первый сезон проводился на весенних каникулах. Мне он очень запомнился, потому что это был первый проект от БРПО, в котором я поучаствовала. И после этого проекта я закрутилась в этой пионерской жизни.

– Завертелась в этой пионерской жизни?

– Да.

– И это называется клево?

– Да.