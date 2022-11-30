«С высокой трибуны плевать. С горочкой». Азарёнок ответил на обвинения Госдепа США

Время авторской журналистики на СТВ. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Какая дичь. Подлый Запад опускается на самое днище лицемерия. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Тут вот что случилось. Взяла Уршуля, которая в свое время оправдывала насилие над курдскими беженцами, и выдала базу. Гинекологиня сказала, внимание, про 100 тысяч погибших украинских офицеров. Вот, мол, надо все деньги у России отжать, потому что потери в ВСУ – 100 тысяч. Я было подумал уже забрать свои давние пожелания, чтобы ее так же, как и сотни беженцев, избили и изнасиловали, но вдруг понял, что оно должно остаться в силе. Дело в том, что хрючий визг с бандеростана был громок и пронзителен. И Уршуля удалила видео своего выступления. А через несколько минут залила новое, где были вырезаны 12 секунд. Собственно, этот самый фрагмент.

Какие же вы все гадины. И она персонально, и вся их гнилая инфообслуга. Опарыши со смердящего трупа подлой тутбайки тут же стали отлизывать обделавшееся место гинекологини. «Это слишком чувствительная информация» – начали рохкать пропагандисты либерал-фашизма. И ничего их не смущает. Ничего. Ну вот по-мужски всех этих авторок и редакторок надо на конюшне пороть. Зимой. В чем мать родила. С табличками с их цитатами. И потом пускать их цепями по деревням. Но государство мы правовое, поэтому – суд.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас уголовных дел экстремистской направленности было немало. Даже какой-то, образно говоря, запас у вас образовался. Мы тогда договаривались о том, что мы должны оперативно рассмотреть.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:

Доложено главе государства, что в этом направлении совместная работа органов внутренних и Комитета государственной безопасности ведется очень плотно и достаточно результативно. Из числа совершенных только в этом году преступлений более 69 % – преступления, по которым установлены лица, привлеченные к уголовной ответственности. И, скажем так, четверть всех уголовных дел, которые были возбуждены, экстремистской направленности, направлены в суды за 10 месяцев текущего года. То есть в этом направлении у нас отмечаются положительные тенденции. Кроме того, доложены вопросы специального производства – это привлечение лиц, которые скрываются за границей, к уголовной ответственности. Доложено об уголовных делах, которые уже направлены Следственным комитетом, переданы в прокуратуру для направления в суд. Доложено, что в настоящее время адвокаты, назначенные по этим уголовным делам, знакомятся с материалами дела в отношении Тихановской, Латушко и других членов этой организации, которые возомнили себя руководством нашей страны. Это дело тоже в ближайшее время будет направлено.

Григорий Азаренок:

Вот так вот. Рано или поздно вы все окажетесь в каталажке. И уже продолжите то, что вы называете бульбосрач, но в одной общей камере, откуда мы пустим прямую трансляцию, чтобы это шоу уродов увидели люди. Кстати, про опарышей мадам Чернявской и зечки Золотовой. Красиво ж вышло. Блестяще. Сначала эти буржуины шли по экономическому делу, что сильно расстраивало знакомых с ситуацией патриотов. Их надо по всей строгости за рознь и мерзкое подстрекательство. А эти гады ж еще раскошелились, три с хвостиком ляма возместили в кратном размере. И вот они уже намылились на волю, а тут – статья 130 УК РБ. Цитирую блистательного Юрия Тереха, камрада Людажора: «В любом рецепте важно соблюдать последовательность действий. Ведь если бы сразу все предъявили, ущерб никто бы не возмещал…» Мораль сей басни такова: не надо пытаться пролюбить государство, государство, если что, само кого угодно пролюбит, причем насквозь. Тут, кстати, в Вашингтоне вякают на нас. Мол, мы тут несем ответственность за здоровье одной шизофренички. И заступается за агентессу моська с должностью представителя Госдепартамента. По губам читайте, представители. Всем плевать на мнение дегенератов из Госдепа. Плевать. С высокой трибуны плевать. С горочкой. Заявления свои друг другу делайте, если такие у вас больные фантазии.