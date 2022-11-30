Кочанова: санкционное давление на Беларусь и на Кубу неправомерно и неоправданно

Новости Беларуси. Беларусь и Куба настроены на дальнейшее взаимодействие. Обе страны уже не один год находятся под давлением коллективного Запада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако государства продолжают развиваться в соответствии со своими национальными интересами. О противодействии внешним угрозам и укреплении двусторонних отношений 30 ноября говорили в Совете Республики с послом Кубы в Беларуси. Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова заявила, что санкционное давление, которое оказывается на наши государства, неправомерно и неоправданно, а вмешательство во внутренние дела наших стран недопустимо. В условиях беспрецедентного давления взаимодействие с дружественными государствами особенно важно.

Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Что Беларусь, что Куба всегда поддерживают друг друга и на международной арене. И Беларусь всегда выступала и выступает за отмену тех санкций, которые наложены в торговой, финансовой, экономической сферах. Соединенные Штаты Америки против Кубы. И Куба тоже, как отметил посол, тоже выступает против тех санкций, которые введены против Республики Беларусь. Тут у нас в каком-то плане схожесть ситуации складывается. Тем не менее Куба все это преодолевает, и мы тоже. Это делаем уверенно.