«Гордость за страну». Дворец Независимости распахнул двери для работников столичного предприятия и банкиров

Новости Беларуси. Дворец Независимости распахнул свои двери. 30 ноября здесь одновременно побывали сотрудники крупного столичного предприятия по производству стройматериалов и банкиры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их числе также ветераны труда. Всего несколько сотен человек. Многие из них на экскурсии здесь впервые. У посетителей уже с порога захватывает дух от судьбоносных решений, которые регулярно принимают в стенах Дворца, и от его непревзойденной архитектуры. Здесь все создано руками белорусов и из отечественных материалов. Два часа экскурсии пролетают незаметно. Больше всего внимания посетителей обычно приковано к Зеленому залу, где проходили переговоры «Нормандской четверки».

Анна Маевская, заместитель генерального директора предприятия по производству строительных материалов:

Для нашего коллектива сегодня действительно уникальная возможность побывать во Дворце Независимости, на главной официальной площадке нашей страны, где проходят политические мероприятия. Конечно, впечатления незабываемые. И, действительно, убранство этого Дворца завораживает.

Дмитрий Капуцкий, начальник цеха предприятия по производству строительных материалов:

Дворец впечатляет своими масштабами, показывает, насколько велик народ белорусский, он способен и может построить такое здание. Больше всего впечатлила, конечно, отделка, что белорусские мастера это все выполнили.

Марина Иванова, ветеран труда банка:

Гордость за страну, что мы имеем такие ценности и это все благодаря народу, Президенту, ему. И, конечно, архитектура поражает, здесь и много залов. И тем более это все наше, белорусское. Строители наши все это возводили. Конечно, каждому белорусу, я думаю, следует сюда прийти.