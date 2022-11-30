«Дать надежду на жизнь». Белорусские байкеры присоединились к акции по безвозмездному донорству

Новости Беларуси. Представители байкерского клуба стали донорами. В Городском центре трансфузиологии прошла акция, посвященная 90-летию службы крови Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Интересно, что байкеры поучаствовали в мероприятии в день рождения мотоклуба. Парни решили не принимать подарки, как это водится, а дарить. Сдать кровь и помочь тем, кто в этом нуждается, и, возможно, спасти чью-то жизнь. К слову, это не первая благотворительная акция с участием байкерского клуба.

Борис Гольдинберг, заведующий отделением Городского центра трансфузиологии 6-й городской клинической больницы:

Сегодня переливания не столько крови, сколько компонентов и лекарственных средств, которые готовятся из крови, требуются ежедневно, ежечасно. Это не столько популярность, сколько потребность общества.

Евгений Арендаревич, байкер мотоклуба The One Chapter Belarus:

Очень важно на самом деле в наше время дарить радость, дарить возможности. Делать такие, казалось бы, простые вещи: прийти сдать кровь. Это важно тем, что мы отдаем частицу себя. Мы приняли участие в этой акции, чтобы кому-то дать надежду на жизнь.