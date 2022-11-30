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«Дать надежду на жизнь». Белорусские байкеры присоединились к акции по безвозмездному донорству

30 ноября 2022 16:22
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Новости Беларуси. Представители байкерского клуба стали донорами. В Городском центре трансфузиологии прошла акция, посвященная 90-летию службы крови Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Дать надежду на жизнь». Белорусские байкеры присоединились к акции по безвозмездному донорству-1

Интересно, что байкеры поучаствовали в мероприятии в день рождения мотоклуба. Парни решили не принимать подарки, как это водится, а дарить. Сдать кровь и помочь тем, кто в этом нуждается, и, возможно, спасти чью-то жизнь. К слову, это не первая благотворительная акция с участием байкерского клуба.  

«Дать надежду на жизнь». Белорусские байкеры присоединились к акции по безвозмездному донорству-4

Борис Гольдинберг, заведующий отделением Городского центра трансфузиологии 6-й городской клинической больницы:  
Сегодня переливания не столько крови, сколько компонентов и лекарственных средств, которые готовятся из крови, требуются ежедневно, ежечасно. Это не столько популярность, сколько потребность общества.  

«Дать надежду на жизнь». Белорусские байкеры присоединились к акции по безвозмездному донорству-7

Евгений Арендаревич, байкер мотоклуба The One Chapter Belarus:  
Очень важно на самом деле в наше время дарить радость, дарить возможности. Делать такие, казалось бы, простые вещи: прийти сдать кровь. Это важно тем, что мы отдаем частицу себя. Мы приняли участие в этой акции, чтобы кому-то дать надежду на жизнь.  

«Дать надежду на жизнь». Белорусские байкеры присоединились к акции по безвозмездному донорству-10

Акция проходит третий день. В ней уже приняли участие представители БСЖ, Администрации Президента и спортсмены. Ежедневно в столице сдают кровь и ее компоненты около 300 человек. Такие запасы называются национальным достоянием.  

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# Донорство в Беларуси # общество # Борис Гольдинберг # Евгений Арендаревич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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