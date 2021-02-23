С оркестром, автопробегом и легендарными фронтовыми треугольниками. Как Беларусь отметила 23 февраля?

Новости Беларуси. Многие из тех, в адрес кого 23 февраля звучали слова поздравлений, не так давно сделали все, чтобы не допустить хаоса и беспорядков в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И в этом смысле 2020 год оказался очень непростым. Министр обороны Беларуси отметил, что защитники сегодня – не только люди в погонах. Это еще и представители их семей и других профессий. Собирательный портрет современного защитника Отечества – в материале Илоны Волынец.

Денис Кривенцов в Вооруженных Силах Беларуси с 2000 года. Отслужил срочную службу. Затянуло. Так и остался носить звание защитника Отечества. Помнит военные истории своего дедушки. Во время Великой Отечественной он стоял на защите страны. Впечатлился мужеством и решил продолжать дело. Сегодня с коллегами и единомышленниками он в числе участников автопробега, посвященного его профессиональному празднику. «Сегодня мы поздравляем не только тех, кто носит погоны». Автопробег в честь защитников Отечества прошёл в Витебске

Автопробег в праздник мужества объединил многих жителей Витебска. Стартовал патриотический марафон с памятных мест города. Местом встречи стала площадь Победы областного центра. Истинные патриоты собрались сегодня и на одноименной площади в столице.

Среди них и минчанин Виктор Шатило. Постоянный участник патриотических акций точно знает, зачем он здесь. «Вот для меня это такой праздник – 23 февраля». Участники митинга в честь Дня защитника Отечества поделились мыслями

К Вечному огню и обелиску возлагали цветы руководители Вооруженных Сил, Совета безопасности, представители силового блока. Не остались в стороне и представители общественных объединений, ветеранских организаций. Участники высказывались за мир, благодарили Красную армию, которая освобождала нашу страну в годы Великой Отечественной войны. А также – в нынешних реалиях – силовой блок Беларуси за то, что отвел угрозу цветной революции. «Для нашей семьи имеет совершенно особенное значение». Почему жительница Владивостока 23 февраля приехала в Брест?

О роли защитников Отечества говорили и в Гродно. Выстрелы в воздух в честь праздника и дань памяти героям былых времен. Цветы и венки легли к братской могиле воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной. Павшие герои защищали свою родину от врагов и захватчиков, чтобы потомки жили в мире, единстве и процветании, никогда не знали страшного слова «война» – будь то вооруженная или информационная.

С оркестром, тематической зоной и легендарными фронтовыми треугольниками. В памятных открытках слова благодарности за силу духа, стойкость и надежность. День защитника Отечества для наших милиционеров сродни профессиональному празднику. Они ежедневно стоят на страже безопасности и спокойствия страны.

Продемонстрировать свою физическую форму была возможность и у представителей сильной половины в Осиповичах. Здесь впервые провели «Забег настоящих мужчин». Из обязательных атрибутов: варежки, шапочка и оголенный торс.

Мы никогда не сомневались в осиповичских мужчинах, они у нас самые лучшие. Поэтому мы ожидали такого количества участников. И, надеюсь, что в следующем году, когда мы опять придем на это мероприятие, их будет еще больше.