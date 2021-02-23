«Очень приятно, что такая встреча». Смотрите, как поздравили правоохранителей с 23 февраля

Новости Беларуси. С заслуженных поздравлений 23 февраля начали правоохранители. С теплыми пожеланиями коллег встретили сотрудницы Министерства внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отличное настроение, очень приятно, что такая встреча. Хотелось бы пожелать моим коллегам бодрости и крепкости духа, надежного тыла и, главное, здоровья.

В памятных открытках – слова благодарности за силу духа, стойкость и надежность. Ведь День защитника Отечества для наших милиционеров сродни профессиональному празднику. Они ежедневно стоят на страже безопасности и спокойствия страны. С днем мужества, доблести и чести сотрудников ведомства поздравил министр внутренних дел. Министр внутренних дел: хочу пожелать, чтобы все мужчины Беларуси понимали, что они стоят на страже нашей Родины