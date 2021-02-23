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«Очень приятно, что такая встреча». Смотрите, как поздравили правоохранителей с 23 февраля

23 февраля 2021 08:56
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Новости Беларуси. С заслуженных поздравлений 23 февраля начали правоохранители. С теплыми пожеланиями коллег встретили сотрудницы Министерства внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Очень приятно, что такая встреча». Смотрите, как поздравили правоохранителей с 23 февраля-1

Отличное настроение, очень приятно, что такая встреча. Хотелось бы пожелать моим коллегам бодрости и крепкости духа, надежного тыла и, главное, здоровья.  

«Очень приятно, что такая встреча». Смотрите, как поздравили правоохранителей с 23 февраля-4

В памятных открытках – слова благодарности за силу духа, стойкость и надежность. Ведь День защитника Отечества для наших милиционеров сродни профессиональному празднику. Они ежедневно стоят на страже безопасности и спокойствия страны. С днем мужества, доблести и чести сотрудников ведомства поздравил министр внутренних дел.  

Министр внутренних дел: хочу пожелать, чтобы все мужчины Беларуси понимали, что они стоят на страже нашей Родины

«Очень приятно, что такая встреча». Смотрите, как поздравили правоохранителей с 23 февраля-7

Торжественные мероприятия в честь праздника сегодня пройдут по всей стране в благодарность всем тем, кто и сейчас защищает мирную жизнь белорусов.  

# День защитника Отечества # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

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