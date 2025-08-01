Потому что могут и хотят – зачем Трампу нужны пошлины? Объясняет Алексей Дзермант

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Дональд Трамп шантажирует мир пошлинами. Президент США подписал указы о введении пошлин на импорт в отношении 69 стран и Европейского союза. Размер пошлин на ввозимые в США товары будет составлять от 10 до 41 %. Самые высокие пошлины у Сирии – 41 %, а также у Лаоса и Мьянмы – по 40 %. Самые низкие – 10 % – у Британии. В отношении Канады пошлины повышены с 25 % до 35 %. А к Бразилии будет применяться 10-процентная пошлина, хотя ранее Трамп обещал 50 % пошлины на импорт из этой страны. Что происходит и какой смысл в действиях Трампа? Соединенные Штаты пытаются навязать всему миру новые правила – платите, если хотите попасть на американский рынок со своими товарами. При чем платите все – союзники и несоюзники. Правда, первые будут платить меньше, если подчинятся. Как это и произошло с Европейским союзом, фактически капитулировавшим перед Трампом, который милостиво согласился оставить для европейцев пошлину в 15 %.

Алексей Дзермант:

С Китаем, являющимся крупнейшим торговым партнером США, так легко не получается, идут тяжелые переговоры, на которых Китай не собирается делать односторонние уступки. В настоящий момент пошлины удалось снизить со 145 % до 30 %. Скорее всего, будет еще меньше, учитывая то, что и США очень зависят от Китая. России и Беларуси в списке стран, для которых Трампом объявлены пошлины, нет. Но только лишь потому, что в нашем отношении и так уже введены драконовские санкции, а России грозит еще и новыми, которые должны коснуться продажи углеводородов третьим стран. Какие выводы из этой ситуации мы должны сделать? Американцы ведут себя цинично, нагло, потому что могут и хотят. Такой у них стиль поведения. И если они могут шантажировать других и выкручивать им руки, они это будут делать. Конечно, они имеют суверенное право облагать или не облагать пошлинами товары, которые завозят на их рынок, но ведь и другие имеют право делать тоже самое, защищать свой рынок и производителей. А ведь это американцы начинали и направляли глобализацию – то есть создание планетарного рынка со взаимосвязанными экономиками. И долгое время они были в выигрыше от этого, но, видимо, надорвались. И больше не тянут глобальное управление, а потому начинают закрываться и сворачивать экономическую глобализацию.

Алексей Дзермант:

Только вот почему все должны с этим соглашаться и подчиняться американцам? Кто их назначил главными? Конечно, американские пошлины и санкции будут серьезно бить по экономикам незападных стран, но это дополнительный для них повод продолжать выстраивать альтернативы – в рамках ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Необходимо избавляться от критической зависимости от действий американцев, которые, конечно, будут делать все, чтобы этому помешать. И потому звучат угрозы уже и в адрес Бразилии, Индии. Манипуляции с пошлинами с их стороны – это открытое давление на тех, кто от них зависит. А это значит, чем меньше мы и наши партнеры от них зависим, тем более устойчивыми и самостоятельными мы будем. Поэтому для Беларуси и России важно прежде всего держать свой внутренний экономический контур, выходить на рынки третьих стран. А также помогать Китаю в его проектах: Пояса и пути, Шанхайской организации сотрудничества. Выстраивать в Евразии инфраструктуру логистики и торговли, создаваемой для большей внутренней связанности.