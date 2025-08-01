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Путин: стало очевидно, что суверенитета у Европы нет вообще

01 августа 2025 18:05
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Место удивительной красоты – Валаам – крупнейший и, пожалуй, самый живописный остров на Ладожском озере в Карелии. Именно здесь встретились Александр Лукашенко и Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путин: стало очевидно, что суверенитета у Европы нет вообще-2

Владимир Путин, Президент России:
Было ясно, что суверенитета у Евросоюза, у Европы не так уж и много. Сегодня стало очевидно, что его нет вообще. А за этим сразу, вот в той критической ситуации, которая сложилась, следуют и экономические потери. И утрата суверенитета политического сейчас ведет к утрате и экономического суверенитета, и к колоссальным потерям.

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# Владимир Путин # Евгений Пустовой # Кризис в ЕС # Международная политика

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